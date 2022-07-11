نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية عبر الجوال ومن خلال تطبيق البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية يجري البحث عن هذه العبارة في محركات البحث وبالأخص محرك البحث جوجل من قبل مستخدمي بطاقات سوا التابعة لشركة الاتصالات stc السعودية والتي تقدم خدمات مميزة يستفيد منها الجمهور الكبير المستخدم لهذه الشركة، ومن خلال هذه المقالة التي نقدمها عبر موقعنا المميز المعروف باسم ثقفني تستطيعون معرفة الإجابة الخاصة بالسؤال الذي تطرحونه مثل كيف اشحن بطاقة سوا من الجوال وكذلك الرد على سؤال كيف اشحن رصيد سوا عن طريق البنك في فقراتنا التالية.

طريقة شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية

تتم عملية شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية من خلال طريقتين نقدمهم لكم في هذا الموضوع وهما

عبر إدخال بيانات البطاقة في الجوال من خلال تطبيق البنك الذي تمتلكون به حساب خاص بكم

كيف اشحن بطاقة سوا من الجوال ؟

يتم عملية الشحن من الجوال باستخدام أي من هذه الطرق الموضحة كل طريقة في نقطة خاصة بها:

الطريقة الأولى باستخدام هذا الكود من لوحة الاتصال الخاصة بالهاتف المراد شحنه *155*الرقم الموجود على بطاقة الشحن ثم علامة #

الطريقة الثانية من خلال الاتصال برقم 1500 والاستماع إلى الارشادات وعند سماع الرقم الخاص بإعادة الشحن نقوم بالضغط عليه ثم القيام بإدخال الرقم الموجود على بطاقة الشحن

الطريقة الثالثة عن طريق إرسال رسالة إلى رقم 900 ثم النزول في محتوى الرسالة وكتابة الرقم الموجود على بطاقة الشحن ثم عمل مسافة وكتابة 155 ثم عمل إرسال

كيف اشحن رصيد سوا عن طريق البنك بدون رقم الهوية وبرقم الهوية

يمكنكم شحن رصيد سوا من خلال البنك باتباع الخطوات التالية

الاتصال بالرقم الموحد الخاص بالبنك الذي تتعاملون معه

تقومون باتباع التعليمات الخاصة بالرسالة الصوتية من إدخال الرقم السري واختيار الشركة المراد الشحن لها وهى stc أو سوا واتباع باقي الخطوات للشحن

وهناك طريقة للشحن برقم الهوية أيضاً من خلال تطبيق البنك باتباع الخطوات الموجودة في هذا الفيديو التالي

وبذلك نكون قد قمنا لحضراتكم متابعينا الكرام طريقة شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية من الجوال وعن طريق البنك بدون رقم الهوية وكذلك برقم الهوية.