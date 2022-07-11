نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وتستمر عروض العيد ضمن عروض العثيم الأسبوعية حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وتستمر عروض العثيم الأسبوعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وحتى نفاذ الكميات على جميع السلع في جميع أقسام العثيم ماركت Al othaim hyper market بمدن المملكة العربية السعودية، حيث لديهم خلال عروض هذا الأسبوع: خصومات خاصة على أسعار المنظفات بأنواعها، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار أدوات ومستلزمات العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، والجسم، وخصومات أخرى عديدة على أسعار باقي المنتجات الغذائية المختلفة، ولمعرفة تفاصيل أكثر تابعوا هذه المقالة عبر موقع ثقفني….

عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توفر مجموعة العثيم ماركت أقوى عروض اليوم على أسعار كثير من المنظفات المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر هاربيك منظف الحمامات بروائحه المختلفة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى بالفروع على أسعار بخاخات المبيدات الحشرية مختلفة الأحجام، وعروض أخرى على أسعار بروجكت مبيض الكلور، والبخاخ المعطر للجو من جو ايربيك بالورد، وخصومات أخرى على أسعار فنيش finish ملح وجيل لغسالات الأطباق، وبودرة فينيش لغسالات الأطباق بالليمون.

خصومات اليوم داخل فروع العثيم هايبر ماركت

نستكمل معكم أقوى العروض الحصرية بداخل فروع العثيم ماركت Al othaim market بالمملكة العربية السعودية على أسعار: توصيلة الفنار الكهربائية من ال أي دي، وخصومات أخرى منهم على سعر طقم أدوات المطبخ، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على سعر شواية قمرة الفورية، وفحم الشرقيه متعدد الإستخدامات، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار حافظة الطعام من بلاك ستون، وتخفيض آخر منهم على سعر ترمس ديفا، وعلى سعر ترمس بلاميرو بسعة لتر كامل، وعروض أخرى على أسعار بطاريات انرجايزر ماكس.

تخفيضات فورية لفترة محدودة بفروع العثيم السعودية

تتوفر عدة تخفيضات حصرية على أسعار: طقم العشاء من ديفا أوبل، وخصومات أخرى على أسعار مقلاة رويال فورد العادية، وعلى سعر مقلاة رويال فورد العميقة، وتنزيل حصري منهم على سعر قدر الضغط الألمنيوم من السيف، وعروض أخرى منهم على أسعار طقم القدور من تروست، وتنزيلات أخرى على أسعار طقم القدور الغير لاصقه من ماركة رويال فورد Royal ford، وعروض أخرى.