شوف خصومات بنده اليومية 50% خصم خاص لمدة 48 ساعة تسوق الآن

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عمر شويل - جدة خصومات بنده اليومية، مقر شركة بنده الأساسي يكون متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تكون من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك تعد من ضمن السلاسل المتخصصة في أكبر متاجر للتجزئة بالمملكة العربية السعودية مع توافر العديد من المتاجر التي تم وصولها إلى 200 متجر في الكثير من المدن وهم أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا تقوم شركة بنده بتشغيل نحو 2 فرع يخص المتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.

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خصومات بنده اليومية

يعتبر سوق بنده من ضمن الأسواق التي تعمل على تشغيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية والتي يكون عددها نحو أربعة يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية مع توافر العديد من الشحنات التي تم وصولها إلى حوالي ستمائة شاحنة، ذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر وهم سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، وأيضًا يزور السوق الكثير من الزبائن كل سنة وصلوا نحو مائة وعشرون مليون عميل بالمملكة العربية السعودية.

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عروض بنده اليوم