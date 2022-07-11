نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم اكثر من 50% من عروض جرير على أسعار الشاشات وفر ٥٠٠٠ ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقط في العيد أقوى عروض جرير الحصرية على أسعار الشاشات والإلكترونيات بمختلف أنواعها في المملكة العربية السعودية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار جميع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، حيث تعد مكتبات جرير Jarir store من أكبر وأكثر الأماكن تقديماً للعروض الحصرية المميزة لفترة محدودة ومتجددة، وإن كنتم تريدون معرفة المزيد عن عروض هذا الأسبوع فتابعوا مقالتنا…

عروض جرير في المملكة العربية السعودية Jarir Ksa

تقدم مجموعة محلات جرير في المملكة العربية السعودية أقوى العروض على أسعار: شاشة سوني Sony بدقة ٦٥ بووصة وخصم ٥٠٪ من الثمن الاصلي، وخصم مميز آخر يصل إلى ٥٦٪ على سعر شاشة ال حي بحجم ٥٥ بوصة الترا دي اتش دي، وعرض آخر منهم على سعر شاشة هاير بحجم ٧٥ بوصة بدقة 4K الترا دي اتش دي، وخصومات أخرى منهم على أسعار شاشات تي سي ال الذكية بخاصية رؤية بانوراما وتوفير ٥٠٠٠ ريال سعودي أي ما يقارب نصف ثمنها.

تنزيلات حصرية اليوم داخل فروع مكتبات جرير

توفر مكتبات جرير Jarir store خصومات خاصة على أسعار كثير من السلع المختلفة، والتي تشمل: خصم خاص على سعر شاشة ال جي سي C2 المميزة بحجم ٤٨ بوصة ودقة 4K باللون الأسود وتوفير أكثر من ٥٠٪، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة ال جي ٦٥ بوصة بدقة النانو وتخفيض ٥٤٪ من السعر الأصلي باللون الأسود، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار شاشة ال جي A2 بحجم ٥٥ بوصة وتخفيض ٥٢٪ من السعر الأصلي لها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شاشات ال جي الذكية بحجم ٧٥ بوصة وإمكانية الرؤية البانوراما.

خصومات خاصة لفترة محدودة في فروع جرير Jarir

نستكمل معكم باقي تنزيلات السعودية في مكتبات جرير لفترة محدودة على أسعار الشاشات وغيرها من إلكترونيات عدة، ومنهم: خصم مميز على سعر شاشة هاير بحجم ٦٥ بوصة بدقة 4K مع نظام الترا دي اتش دي ودقة عالية مع تقفية النانو، كما لديهم خصومات أخرى على على أسعار شاشات سوني المميزة.