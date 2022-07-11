شوف أرخص عروض المكيفات والشاشات والغسالات والثلاجات وأقوى خصومات اكسترا بمناسبة العيد

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عمر شويل - جدة أرخص عروض المكيفات والشاشات والغسالات والثلاجات وأقوى خصومات اكسترا بمناسبة العيد، يتوفر هومز تلفزيون 42 بوصة أندرويد عالي الوضوح بسعر 1049 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 51 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هاير تلفزيون 50 بوصة فائق الوضوح أندرويد 11 بسعر 1799 ريال بدلاً من 3149 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرخض عروض الشاشات والمكيفات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الشاشات : يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك كلاس برو تلفزيون 32 بوصة عالي الوضوح بسعر 699 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 34 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سامسونج تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7499 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 359 ريال لمدة 36 شهراً. عروض المكيفات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا المميزة تخفيضات على المكيفات : يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك كلاسيك مكيف شباك 18500 وحدة حار بارد بسعر 2219 ريال بدلاً من 2749 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 107 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى فوجي مكيف جداري 19000 وحدة حار بارد بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 6%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 235 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال. عروض عيد الأضحى المبارك اكسترا تتضمن عروض عيد الأضحى المبارك تخفيضات مذهلة على الثلاجات : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات دايو ثلاجة 4.2 قدم باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ال جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبريسور باللون الأبيض بسعر 3899 ريال بدلاً من 6299 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية إستكمالا لسلسلة عروض اكسترا الكبرى تتوفر تخفيضات على الغسالات : يتوفر ضمن عروض الغسالات هاير غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو 1200 دورة بالدقيقة باللون الأبيض بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر أدميرال غسالة بحوضين سعة 9 كيلو باللون الأبيض بسعر 849 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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