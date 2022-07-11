نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده وهايبر بنده في السعودية Panda من مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض بنده وهايبر بنده في السعودية Panda من مجله بنده لهذا الأسبوع على أسعار جميع أنواع منتجات العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، والجسم، كما لديهم بالفروع خصومات أخرى على أسعار أدوات منزلية مختلفة، وسلع اخرى بجميع الفروع أو من خلال بنده أونلاين Panda online، وإليكم تفاصيل عروضنا…

عروض بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية

توفر مجموعة بندة عروض السعودية مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار جميع أنواع مستحضرات العناية الشخصية باسعار مميزة، منها: خصم خاص على سعر معجون الأسنان من سنسوداين Sensodine، وخصومات أخرى على أسعار معجون الأسنان من بارادونتاكس، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار معجون الأسنان وغسول الفم من ماركة Oral-B بأحجام مختلفة، وخصومات أخرى على أسعار معجون الأسنان من برو اكسبريرت اورال بي، وتخفيض مميز آخر على سعر معجون الأسنان بالنعناع من كلوس اب Close up، وخصومات أخرى على أسعار عبوات المعجون من كولجيت Colgate.

تتنزيلات منوعة اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

توفر محلات بندة أيضاً بجانب العروض السابقة خصومات حصرية على أسعار: غسول الفم من كولجيت بلاكس وليسترين، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار منتجات غسول الفم من أورال بي، وعروض أخرى منهم على أسعار فرش الأسنان من سنسوداين، وخصومات أخرى على أسعار فرش الاسنان من كلوس أب وأورال بي، وعروض أخرى منهم على أسعار معجون الأسنان بالنعناع من كلوس اب وأورال بي.

تخفيضات مميزة لفترة محدودة داخل فروع الماركت

توفر محلات بندة السعودية أيضاً بالإضافة إلى العروض السابقة: خصومات مميزة على أسعار الصابون السائل لليدين من فا، وخصومات أخرى على أسعار صابون دورو ليدي، وسائل الإستحمام بالزبادي من فا Fa، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار الصابون الطبيعي من فاشكول، وتنزيلات أخرى على أسعار كريم صنفرة وتبيض الوجه والجسم من كريم كاب، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار الصابون السائل لليدين من روزيت، وعروض أخرى على أسعار الصابون السائل للاستحمام من صوفي Sofy، وغيرهم من خصومات.