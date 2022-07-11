شوف خصم حتى 30 % من Saco على منتجات عناية شخصية مختارة

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عمر شويل - جدة جاء العيد وبعض السيدات والفتيات يحبون التزين دئماً والأهتمام بمظهرهم سواء كان داخل المنزل أو خارجه، ويبحثون بين العديد من الصفحات الإلكترونية والمواقع الحديثة عن أفضل العروض وأشهر الماركات عالية الجودة، فمتجر Saco من أكبر المواقع التي يثق بها جميع من تعامل معاها من خلال شراء أقوى العروض المختارة، فتقدم لكم أقوى الماركات للعناية الشخصية للجسم والشعر، من شركة براون وهي من أكبر الشركات التي تقدم منتجات وأجهزة العناية المتكاملة ذات جودة عالية، ومتوفر بالمتجر تشكيلة متنوعة ورائعة من ماكينات الحلاقة النسائية رطبة وجافة، كما يوجد أيضاً للرجال ماكينات حلاقة خاصة لهم للشعر والذقن،

خصم حتى 30 % من Saco على منتجات عناية شخصية مختارة

صففي شعرك لكٍ وبناتك بمكواه الشعر السراميك المختلفة، كما توفر لكم أيضاً تشكيلة متنوعة من الأدوات للمحافظة على اليد والأظافر، سارعوا بشراء المنتجات وأحصلوا على خصم 30 % على نتجات عناية شخصية مختارة.

منتجات عناية شخصية مختارة من Saco

جهاز تمليس الشعر، يعمل بقوة 1000واط، 3 ملحقات بيبي لس، تتميز هذه القطعة تتمتع الأداة متعددة الوظائف، تجفف وتصفف شعرك بفعالية و سهولة وهي الخيار الأمثل لشعرك، يتميز أيضاً بوظيفة الأيونات المعززة التي تساعد في تلوين الشعر الساكن والتجعد مما يجعله حريريًا وناعمًا، مع إعدادات سرعة ودرجة حرارة قابلة للتعديل مواصفات الجهاز طول 28 عرض 7 ارتفاع 23.2 سم، سعر الجهاز 195.00 ريال بدلاً من 249.75 ريال،ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 65.00 ريال بدون فوائد مع تمارا ويترافر خدمة التوصيل للمنزل مقابل 25.00 ريال.

جهاز تمليس وتلفيف الشعر 2 × 1سراميك رطب جاف، يستخدم بشكل أفضل على الشعر ذو الطول المتوسط والشعر الطويل يمكن استخدامه على كل من الشعر الرطب أوالجاف درجة الحرارة ووضع الحماية تعتمد على شكل على نوع الشعر، يتميز بتقلل الكهرباء الساكنة، سعر الجهاز 235.00 ريال بدلاً من 299.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 78.33 ريال بدون فوائد مع تمارا أو يمنكم طلبها للمنزل بخدمة التوصيل بدفع قيمة 25.00 ريال.

ماكينة نزع وتشذيب وحلاقة الشعر للسيدات من براون، تعمل بقوة 220 فولت، عدد من إعدادات السرعة سرعتين، مدة شحن البطارية ساعة فقط، تتميز الماكينة الرطب والجاف قابل للغسل، ماكينة إزالة الشعر الذكية الأولى في العالم المزودة بتقنية سينسو سمارت الجديدة، موجهات لضغط أقل ولإزالة المزيد من الشعر مقارنةً بأجهزة إزالة الشعر الأخرى، مدة أستخدامها 40 دقيقة، مصنعة من مادة البلاستيك، سعر الجهاز 535.00 ريال بدلاً من 745.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 178.33 ريال بدون فوائد مع تمارا ومتوفر فقط أستلامها من المعرض.

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