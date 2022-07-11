انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للسيدات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

سكرتيرة

اسم الشركة مؤسسة الباجورى للتجارة

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة

مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 2000 – 2500 جنيه مصري

سكرتارية و إستقبال

اسم الشركة شركة العصيمي للسياحة العلاجية

مقر العمل المهندسين – الجيزة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎6 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 23 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

– عدد ساعات العمل: 8 ساعات (وردية صباحية و مسائية).

– يشترط خبرة.

– الراتب حسب الخبرة و الكفاءة.

-السن من ٢٣ الي ٢٨ سنة.

– يشترط إجاده تامه لبرامج Microsoft office.

– اللباقه في التعامل مع العملاء.

– يشترط قرب السكن من المهندسين.