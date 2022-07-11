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التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للسيدات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح -

يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

سكرتيرة

اسم الشركة مؤسسة الباجورى للتجارة
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة

مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 2000 – 2500 جنيه مصري

 

سكرتارية و إستقبال

اسم الشركة شركة العصيمي للسياحة العلاجية
مقر العمل المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-‎6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

– عدد ساعات العمل: 8 ساعات (وردية صباحية و مسائية).
– يشترط خبرة.
– الراتب حسب الخبرة و الكفاءة.
-السن من ٢٣ الي ٢٨ سنة.
– يشترط إجاده تامه لبرامج Microsoft office.
– اللباقه في التعامل مع العملاء.
– يشترط قرب السكن من المهندسين.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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