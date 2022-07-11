انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للسيدات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -
يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
سكرتيرة
اسم الشركة مؤسسة الباجورى للتجارة
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 2000 – 2500 جنيه مصري
سكرتارية و إستقبال
اسم الشركة شركة العصيمي للسياحة العلاجية
مقر العمل المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
– عدد ساعات العمل: 8 ساعات (وردية صباحية و مسائية).
– يشترط خبرة.
– الراتب حسب الخبرة و الكفاءة.
-السن من ٢٣ الي ٢٨ سنة.
– يشترط إجاده تامه لبرامج Microsoft office.
– اللباقه في التعامل مع العملاء.
– يشترط قرب السكن من المهندسين.