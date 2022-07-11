8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي 1353 جنيها

انت الان تتابع خبر طريقة عمل كبدة العيد.. هتحضريها في وقت قليل وتعجب كل اللي هياكلها. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الكبدة من أكثر الأكلات المقربة لقلوب الكبار والصغار، ويحب تناولها الجميع في عيد الأضحى المبارك، وذلك لأنها تكون طازجة بعد الذبح بشكل مباشر، وهي تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهي ذات مذاق لذيذ وشهي.

مقادير وصفة الكبدة

نصف كيلو كبدة طازجة سواء جملي أو عجلي أو ضاني حسب الرغبة.

2 حبة من الفلفل الرومي.

حبة فلفل حار على حسب الرغبة.

اثنان ملعقة من الخل.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

½ ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

½ ملعقة من الكمون المطحون.

½ ملعقة كسبرة جافة.

طريقة عمل كبدة العيد للشيف مي صيام

ممنوع غسل الكبدة ويكفي فقط تعرضها للنار لقتل الجراثيم التي توجد فيها.

وقومي بوضع الكبدة داخل إناء كبير أو طاسة وفيها مادة دهنية ساخنة مثل الزيت أو السمن البلدي على حسب الرغبة.

وضعي الكبدة فيها وشوحيها جيداً في النار حتى تأخذ صدمة.

وضعي الثوم المفروم والفلفل الرومي والحار مع رشة الملح والكمون والكسبرة الجافة، وقلبيهم جيداً.

وضعي الخل على حسب الرغبة، وقلبيها بشكل جيد حتى تتشرب جميع السوائل، وقدميها ساخنة في طبق التقديم.