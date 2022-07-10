نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 80% بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم يحرص على متابعتها العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، بالإضافة إلى باقي البلدان العربية، وخاصة أننا لا يفصلنا سوى أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك، حيث نجح عبدالله العثيم في فتح سلسلة كبيرة من الأسواق في السعودية وجميع البلدان العربية، يحرص الهايبر على إعداد الكثير من العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى المواد الغذائية، بشكل دوري منتظم، سواء يومي أو أسبوعي.
عروض العثيم السعودية
يعد هايبر العثيم من أكبر الهايبرات والأسواق في السعودية والبلدان العربية، وقد اشتهر بكثرة عروضه على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، بخصم كبير للعملاء وهو ما جعله يحظى باهتمام بالغ من قبل المواطنين للاستفادة من هذه العروض.
تخفيضات العثيم على المنتجات الغذائية
- عبوة أرز جودان كالروز سعة 5 كجم بسعر 23,95 ريال سعودي.
- 3 عبوات مكرونة جودي اسباجتي 450 جم، 500 جم بسعر 10,95 ريال سعودي.
- 5 عبوات قشطة ماركة مانا حجم 155 جم بسعر 10,95 ريال سعودي.
- 2 كيس أرز أبو كاس بسمتي وزن 10 كجم بسعر 57,95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من جوز الهند البودرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من العدس الأحمر 6،95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الزبيب 13,95 ريال سعودي فقط.
- سعر الكيلو من السميد الخشن هو 4,95 ريال سعودي.
- كيلو الليمون الأسود المجفف بسعر 18,95 ريال سعودي.
- كيلو الكزبرة المطحونة بسعر 15,95 ريال سعودي.
- علبة حلاوة طحينية هالي سادة بسعر 13,50 ريال سعودي.
- برطمان مربى فيتكو فراولة حجم 380 جم بسعر 5,95 ريال سعودي.
- عبوة بطاطس تاستو وزن 2.5 كجم بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم على المخبوزات الغذائية
- 5 قطع كرواسون جبن رومي بسعر 7,50 ريال سعودي.
- علبة شابورة سمسم وأصابع حبة البركة بسعر 12,50 ريال سعودي.
- 4 قطع من كريم دونات زود شوكولاته بسعر 7,95 ريال سعودي.
- عبوة كحك سمسم وزن 750 جرام بسعر 12,50 ريال سعودي.
- تورتة شوكولاتة كيت كات بسعر 44,95 ريال سعودي.
- كيلو زود حلويات شرقية مشكلة بسعر بسعر 19.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 80% بمناسبة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.