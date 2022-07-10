نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية لعيد الأضحى على الشاشات الذكية تصل إلى 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير تكون من المكاتب المهمة التي تعمل على تقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات في المملكة العربية السعودية بالأسواق المركزية والمالية، حيث أنها تعتبر من ضمن المكاتب التي استطاعت توفير ومنح كل المتطلبات التي يريدها ويحتاج لها الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا قد منحت مكتبة جرير أروع وأكبر المنتجات والسلع التي يريدها جميع طلاب المدارس، مع توافر أيضًا كافة الألعاب الخاصة بالأطفال في السعودية.
عروض جرير السعودية
تكون مكتبة جرير من إحدى المكاتب التي قدمت ومنحت أكبر وأقوى العروض والخصومات التي يحتاجها ويرغب بها العديد من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة من إحدى المكاتب التي تختص لبيع كافة المنتجات والأصناف التي يحتاج لها ويريدها كل فرد مقيم في السعودية، وكذلك فإن جرير من المكاتب المهمة التي وفرت وقدمت أقوى العروض والخصومات بالسعر الذي يناسب كل فرد في المملكة.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع سوني حجم 55 بوصة الترا اتش دي ال اي دي تدعم الأندرويد باللون الفضي تكون بسعر 2999 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون حجمها 65 بوصة من النوع سامسونج الترا اتش دي باللون تيتان الرمادي يكون سعرها 4799 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 70 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الأسود سعرها يكون 2899 بدلًا من 5599 ريال سعودي.
- برواز الشهادة من الماركة الغير محددة رسائل/ اي فور بالإطار البوليسترن باللون الذهبي تكون بسعر 39 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة مع الطباعة من الماركة غير محددة بالإطار المخملي باللون الأزرق تكون بسعر 25 ريال سعودي.
- مغلف الورق من مارفل اسبايدر مان جيب واحد باللون الأحمر يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- علبة أقلام الرصاص من النوع وارنر بروس سوبر مان مع المحاية عدد 12 قطعة الحجم المتوسط يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- سنادة الورق بالمشبك العادية من النوع كاسبو باللون البني تكون بسعر 6 ريال سعودي.
- حافظة الأوراق من النوع داتا بانك للملفات بالمشبك الورق باللون الأزرق سعرها يكون 2.5 ريال سعودي.
- حامل بطاقة الهوية من النوع روكو باللون البني يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- ملف عرض من النوع روكو صحاري 10 البلاستيك باللون الأسود يكون بسعر 8 ريال سعودي.
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