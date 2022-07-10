شوف أحدث عروض otto لجميع مستلزمات المنزل وأدوات المطبخ

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عمر شويل - جدة عروض otto تقدم أقوى العروض والتخفيضات على مجموعة هائلة من مستلزمات المنزل العصرية، والتي تتيح امكانية الشراء أون لاين من جميع أنحاء العالم مع توفير خدمة التقسيط لفترات زمنية مريحة تتراوح ما بين الثلاث شهور وعامين، كما أن شهرة موقع otto للتسوق تعود إلى توفيره أجود الخامات بأفضل سعر، إلى جانب توفير تخفيضات تتراوح ما بين 5% إلى 25% على بعض المنتجات، كما أنه يتيح خصومات إضافية على بعض المنتجات، والجدير بالذكر هنا معرفة أن الموقع ألماني ويتم التعامل معه بالعملة الدولية اليورو وبرغم ذلك فان مع فرق أسعار العملات يكون بالفعل أسعاره مقبولة بالنسبة للمركات التي يقدمها. عروض otto للصيف على الأجهزة الكهربائية تقدم عروض موقع otto خصومات جبارة على مكيفات الهواء المتنقلة وأجهزة تنقية الهواء بأسعار تبدأ من 79.99 يورو وحتى 219.95 يورو، مع العلم ان العروض المتوفرة على ماركات دايسون، كلاترونيك، كلارستين وأي هوم.

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شارب غسالة فول أوتوماتيك تعبئة أمامية سعة 8 كيلو غسيل بسعر 399 يورو بدلاً من 879 يورو وبخصم قوي قيمته 58%.

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طقم سفرة مكون من مجموعة شوك وسكاكين وملاعق للسفرة بسعر 149.99 يورو.

شنطة أدوات سفرة ومطبخ بسعر 29.99 يورو. ستار ديزاين للمطخ أو غيره بسعر 9.95 يورو.

طقم كاسات مدهب مكون من ست قطع بسعر 49.99 يورو.

حامل تقديم مكون من طبقتين بسعر 27.99 يورو.

جودو طقم صيني عالي الجودة بسعر 99.99 يورو أوروبي. كما تقدم عروض otto مجموعة من العروض الخاصة على التحف و قطع الأثاث الديكورية، حيث أن عروض الفازات تبدأ من 39.58 يورو وبتخفيضات إضافية بقيمة 20%.

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