نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجأة عروض هايبر بنده على أسعار الهواتف والشاشات وأجهزة المطبخ بمناسبة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجأة عروض هايبر بنده على أسعار الهواتف والشاشات وأجهزة المطبخ بمناسبة العيد، شهدت أسعار الأجهزة الصغيرة والجوالات والشاشات تخفيضات غير مسبوقة ضمن عروض بنده لعيد الأضحى، حيث توفرت غلاية كهربائية سينكور بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 34%، تتوفر مطحنة قهوة مولنيكس بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال تخفيض 45%، تتوفر مطحنة قهوة سينكور بسعر 89 ريال بدلا من 111 ريال تخفيض 20% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية أيام عيد الأضحى.

عروض عيد الأضحى هايبر بنده

تتوفر غلاية كولين سعة 1.8 لتر مصنوعة من الإستانلس بسعر 39 ريال بدلا من 65 ريال تخفيض 40%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ خلاط مع 2 مطحنة اريتي باللون مزيج بين الأبيض والرمادي بسعر 99 ريال بدلا من 165 ريال تخفيض 40ُ%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك قلاية بدون زيت كينوود بسعر 299 ريال بدلا من 579 ريال تخفيض 48%، تتوفر قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 329 ريال بدلا من 599 ريال تخفيض 45%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون دورا 58 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1399 ريال بدلا من 2599 ريال تخفيض 46%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الشاشات تلفزيون تي سي ال أندرويد 50 بوصة سمارت تي في يدعم تقنية 4K بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال تخفيض 35%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك تلفزيون تي سي ال أندرويد 55 بوصة سمارت تي في يدعم تقنية 4K بسعر 1699 ريال بدلا 3099 ريال مع تخفيض يصل إلى 45 بالمائة من السعر الأصلي.

يتوفر تلفزيون امبكس جلوريا سمارت تي في 50 بوصة 4K بسعر 1299 ريال بدلا من 1899 ريال تخفيض 32%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك سماعة لاسلكية أو كي بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 44%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية سماعات ابل اير بودس الجيل الثالث بسعر 699 ريال بدلا من 849 ريال تخفيض 18%، يتوفر تابلت للأطفال تاكي ميني الكاتيل بسعر 339 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 15%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام بسعر خاص 489 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الهواتف هاتف نوكيا بلس سي وان سعة 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال تخفيض 10%، يتوفر هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 499 بسعر 533 ريال تخفيض 7%، وذلك ضمن عروض هايبر بنده بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.