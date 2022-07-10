نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 60% علي تشكيلة متنوعة من السلع المعروض فى عيد الاضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، سوق العثيم يكون من إحدى الشركات المتميزة بمجيء العديد من الزبائن بالشكل المستمر، حيث أنه في عام 2013 قام السوق بإستقبال الكثير من الزبائن التي وصل العدد الخاص بهم إلى أربعون مليون زبون حتى تم وصول مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون الهدف الرئيسي الخاص بالسوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير بالسوق في المملكة العربية السعودية.

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عروض العثيم الأسبوعية

يكون هايبر العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام من أجل مواصلة المسيرة الخاصة بها حتى يتم فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم تعتبر من أهم الشركات التي تقدم وتعرض أكبر العروض والخصومات إلى المستهلكين كبار السلع الغذائية والغير غذائية الذين يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت أن تساهم في إرتفاع حركة البيع والشراء.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

تنزيلات العثيم اليومية الثوم مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية البصل الأحمر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 1.75 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية 2 * 100 جرام من قشطة الصافي الطازجة تكون بسعر 4.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية اثنان كيلو جرام من البسبوسة بالسمن البلدي يكون سعرها 29.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية

عروض العثيم الشهرية 4 قطع من الدونات فانسي يكون بسعر 8.95 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم كريمة الطبخ من النوع دانا مقدار 1 لتر يكون سعرها 10.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الشهرية 1.5 لتر من العصير البرتقال من النوع نادك يكون بسعر 7.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الأسبوعية 5 + 1 من زود الكرواسون بالشوكولاتة يكون بسعر 5.95 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم سعر الكيلو جرام من الزعتر اكسترا يكون 14.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم