نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لعيد الأضحى على اللحوم تصل إلى 60% تسوق الآن في جميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز كافة أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية ومصر وبعض الدول الأخرى بمشاركتها كافة المناسبات وخاصةً المناسبات الدينية مع المواطنين وهذا يكون من خلال العروض والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها للمواطنين كنوع من الاحتفال بقدوم المناسبة، ومن تلك المناسبات هي عيد الأضحى المبارك ولهذا وفرت أسواق العثيم كثير من العروض الهائلة على كافة المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل ليستطيع المواطنين الحصول عليها بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

عروض العثيم لعيد الأضحى على الأضاحي

من أبرز عروض أسواق العثيم إمكانية شراء الأضاحي أون لاين من خلال تطبيق اكتساب واستلامها عن طريق الفرع المحدد للمواطن، والجدير بالذكر أن هذه الخدمة متاحة فقط في حي الرياض، بالإضافة إلى مشروع المملكة للهدي والأضاحي بالاشتراك مع أسواق عبدالله العثيم يتوفر أيضاً من خلال تطبيق اكتساب، وشملت تخفيضات الأسبوع:

شيف بول توابل للشواء 156 جرام، وخليط حساء الجوافة ماما سيتا 40 جرام، وفاصوليا نباتية من النوع أولد أيل 453 جرام.

فيتا مقرمشات 600 جرام، هذا بجانب خلطة الحساء المر (بينا بيتان) 40 جرام.

هذه العروض مستمرة لأسبوع كامل بدءًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع، وهناك أيضاً عروض على لحوم الأضحية كما يلي:

سعر 23 كيلو جرام من لحم الغنم النعيمي: 1750 ريال سعودي.

يبلغ سعر 18 كيلو جرام من لحم الضأن السكواني حوالي: 1230 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر الحمل البربري الذي يزن 10 كيلو جرام يبلغ 685 ريال سعودي.

يبلغ سعر عجل كامل يتراوح وزنه ما بين 150 إلى 200 كيلو جرام حوالي 7399 ريال سعودي، يحصل عليه المواطن في جدة.

تخفيضات العثيم الأخيرة