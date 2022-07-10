شوف أرخص عروض اللاب توب والشاشات وخصومات مضاعفة بمناسبة العيد لدى اكسترا الكبرى

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عمر شويل - جدة أرخص عروض اللاب توب والشاشات وخصومات مضاعفة بمناسبة العيد لدى اكسترا الكبرى، يتوفر سامسونج تلفزيون 32 بوصة سمارت تي في بسعر 1099 ريال بدلاً من 1349 ريال خصم 19%، مع إمكانية تقسيط المبلغ و دفع قسط شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي تلفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1999 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرخص عروض اللاب توي و الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الشاشات : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7799 ريال بدلاً من 7999 ريال خصم 3%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 373 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 8299 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 54%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 397 ريال لمدة 36 شهراً. عروض عيد الأضحى المبارك اكسترا الكبرى تتضمن عروض عيد الأضحى المبارك تخفيضات على أجهزة اللاب توب : يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على أجهزة اللاب توب آيسر لاب توب للألعاب رايزن 7 سعة 16 جيجا و 1 تيرا حجم 15.6 بوصة باللون الأسود بسعر 7099 ريال بدلاً من 8299 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 340 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر مايكروسوفت سيرفس لاب توب 4 إيه إم دي راديون 5 حجم 13.5 بوصة سعة 256 جيجا و 8 جيجا بلاتيني بسعر 3449 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 165 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الغسالات : يتوفر ويرلبول غسالة تعبئة علوية سعة 12 كيلو 12 برنامج 5 مفاتيح باللون الأبيض بسعر 3899 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة العيد على الغسالات سامسونج غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 9 كيلو واي فاي إنوكس بسعر 2699 ريال بدلاً من 5149 ريال خصم 48%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى إستكمالا لسلسلة تخفيضات عيد الأضحى تتوفر عروض على قدور الضغط : يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ نوتري كوك قدر ضغط كهربائي سعة 8 لتر 1200 وات باللون الفضي بسعر 459 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر بالسون ماجنوم قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر 1800 وات باللون الفضي بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى.

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