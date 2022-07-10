نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية تبدأ من 50% بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، تعتبر شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في بيع الكثير من الإلكترونيات المتواجدة في هذه الشركة بسعر قليل يطلبه ويريده كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة اكسترا تمتلك نحو 42 فرع بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى هذا توافر فرعين آخرين بعمان والبحرين، كما تعد شركة اكسترا من الشركات الكبيرة التي تقدم أكبر وأقوى العروض والخصومات المذهلة إلى كافة المتواجدين في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية
شركة اكسترا تعد من إحدى الشركات التي تختص للتجارة التي تكون من خلال التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية مع الأجهزة التي تختص بالاتصالات، حيث أن هذه الشركة تكون من ضمن الشركات التي تأسست في سنة 2003 في المملكة العربية السعودية والتي كانت عن طريق الشركة المتحدة التي تختص بالإلكترونيات، وكذلك تكون الشركة من الشركات المتخصصة لتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومنها، أنظمة الصوت ومنتجات العناية الشخصية وكمبيوتر المحمول والثلاجات والمبرد والمكيفات وغيرها.
تخفيضات اكسترا اليوم
- منقي الهواء من إس كايه ماجيك يغطي حتى 36.9 متر مربع فلتر هيبا يكون بسعر 759 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- بلاي ستيشن 5 ديجيتال يكون بسعر 2929 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 42 بوصة فائقة الدقة تكون بسعر 699 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- صانعة القهوة من النوع كلاس برو حجم 0.6 لتر 900 واط سعرها يكون 269 بدلًا من 359 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية من النوع برنسيس 250 واط سعة 0.6 لتر سعرها يكون 599 بدلًا من 759 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع هاير 12600 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اكوا البارد يكون بسعر 1999 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- المكيف فريون من النوع كلاس برو الفريون المتنقل 12000 وحدة البارد تكون بسعر 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
- هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 7 سعة 512 جيجابايت 16 جي رام باللون الفضي يكون بسعر 3399 بدلًا من 3899 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع توشيبا حجم 10 كيلو جرام 8 برامج باللون الفضي تكون بسعر 1999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- هواوي ميت باد تي 10 للاطفال حجم 9.7 بوصة يدعم الواي فاي سعة 32 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 679 بدلًا من 799 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية تبدأ من 50% بمناسبة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.