نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا موعد سحب مسابقة الحلم الجديد 150000$| وكيفية الإجابة على الأسئلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تحديد موعد السحب الجديد على جائزة مسابقة الحلم الجديد رسميًا خلال الفترة المقبلة، فتحدد الخامس والعشرين من أغسطس موعدًا للسحب على جائزة 150000$، في حين تحدد شهر يوليو الجاري موعدًا لتحديد عددًا من السحوبات الأخرى المختلفة بقيم أقل حتى 20 ألف دولار أمريكي، وبالتالي ما زالت الفرصة سانحة أمام الآلاف من أجل الاشتراك في المسابقة ودخول السحب، مع العلم أنه سيتم استبعاد أقارب العاملين في المسابقة حتى الدرجة الرابعة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وبعد إرجاء موعد السحب على جائزة مسابقة الحلم القادمة لشهر أغسطس، يتم حاليًا استقبال جميع طلبات الاشتراك في المسابقة من جميع الدول بدون استثناء من جميع الدول، ومن أكثر طرق المشاركة انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، هي عبر تطبيق حلم الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية المختلفة، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للاشتراك:

تحميل التطبيق عبر جوالك ثم تثبيته.

فتح التطبيق بعد التسجيل برقم الهاتف.

تأكيد بياناتك و ذلك عبر ادخال رمز التأكيد المُرسل لك عبر موبايلك.

مع العلم أن الاشتراك عبر تطبيق حلم، يمنح المستخدم عملات رقمية في التطبيق، يستطيع من خلالها المشاركة، مع ضرورة الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية، كما تساعد تلك الطريقة أيضًا على منح المشترك الفرصة في الفوز من خلال الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة في التطبيق أو المرفقة بالرسائل النصية.

كيفية الإجابة على أسئلة المسابقة

يُعد أمر الإجابة على أسئلة مسابقة الحلم التي تصلك عبر رقم جوالك، شرطًا أساسيًا من أجل قبول طلب دخولك في السحوبات القادمة، مع العلم أن الأسئلة تكون عامة وفي متناول الكثيرين فليست بالصعبة، ولابد من الإجابة على السؤال أو الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك، ومن ثم تفعيل مشاركتك ودخول اسمك مع من سيشملهم السحب الجديد المقبل، وبالتالي زيادة فرصك كلما كانت إجابتك صحيحة، وفي حالة عدم الإجابة لن يتم قبول طلب اشتراكك.