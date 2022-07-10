نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهز الفرصة.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 Dream لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي حققت ملايين من الأحلام لأشخاص كثيرة حول الوطن العربي وحققت نجاح كبير منذ سنوات طويلة بعد أن أصبحت من أهم المسابقات التي يبحث عنها جميع المواطنين حول الوطن العربي لكي يتمكنوا من الاشتراك في هذه المسابقة والوصول إلى جائزة الأحلام للحصول على الجائزة حيث يقوم الاعلامي مصطفى الأغا بتقديم هذه المسابقة على قنوات أم بي سي وتتم عملية السحب العشوائي على الهواء مباشرة، لهذا سوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في المسابقة وخطوات الاشتراك فيها بشكل صحيح.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن لأي شخص حول الوطن العربي الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الخطوات التالية،

لكي تتمكن من الاشتراك في هذه المسابقة تقوم بإرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك وتقوم بكتابه كلمة حلم أو drem.

سوف يصل إليك بعض الأسئلة ينبغي عليك الإجابة عليها بشكل صحيح وإذا تمكنت من الإجابة عليها سوف تكون من المؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى بعد أن تمكنت من الاشتراك في هذه المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حول الوطن العربي وتشمل،

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل مصر عن طريق رقم 95458.

يمكنك الاشتراك من داخل المملكة السعودية لجميع الشبكات على رقم 650444.

إما عن أرقام الاشتراك من داخل دولة لبنان في هذه المسابقة من خلال رقم 0 0 8 8 2 1 6 2 2 7 7 5 6 2 7.

كما يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الكويت على رقم 41 41 أو من داخل دولة الأردن على رقم 98858.

يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من أي مكان حول العالم من خلال رقم 0 0 8 8 2 1 6 1 0 1 0 9 2.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022