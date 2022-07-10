طريقة عبقرية لتوفير مصروف البيت لاخر الشهر مهما كانت ميزانيتك صغيرة هتحوشي وتوفري خليكى ست بيت ناصحة

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عمر شويل - جدة طريقة عبقرية لتوفير مصروف البيت لاخر الشهر ، أغلب ربات البيوت يبحثن عن خطط يقوموا باتباعها حتى تساعدهم على توفير المال، والسبب في هذا هو الغلاء الكبير التي تواجهه البلاد مما تجد الأسر صعوبة في تلبية كافة احتياجاتها، فكما نعلم أن كل أسرة تحتاج إلى المأكل والملبس والمشرب وكثير من الاحتياجات ألأخرى الذي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها، ونحن من خلال هذا الموضوع سوف نستعرض لكم بعض من الأفكار والخطط التي يمكنها أن تساعدك على توفير مصروف المنزل ويكفي حتى نهاية الشهر.

طريقة عبقرية لتوفير مصروف البيت لاخر الشهر

يوجد بعض من الطرق التي يمكن أن تتبع لتوفير مصروف البيت ومنها تقسيم ميزانية محددة للأسرة وهذه من الطرق التي تسيطر على مواجهة الغلاء ومن أفضل طرق توفير المال ومصروف البيت الآتي:

يجب أن تقومين بتوفير استهلاك الكهرباء والماء كذلك الغاز فهذا سوف يساعدك كثيراً في تحديد ميزانيتهم الشهرية، ويتم ذلك من خلال غلق أضواء الغرف الغير مستخدمة وأيضاً استعمال الماء عند اللزوم.

أيضاً يمكن التوفير من خلال الخرجات وتحديداً التي تؤدي إلى إهدار الميزانية لأن الأطفال يكون لديهم طلبات كبيرة وبشكل مستمر وعليك باستغلال ذلك وتعليم الأطفال أهمية توفير المال.

عندما تجدين أن أسعار الخضروات التي يمكن تخزينها رخيصة عليك بشرائها والبدء في تخزينها بطريقة صحيحة حتى يمكنك استخدامها لأطول وقت.

كما يمكنك أن تحتفظين بالأطعمة الزائدة في الفريزر حتى يتم إخراجها بيوم آخر عن طريق تسخينها وتقديمها بطريقة جيدة.

يفضل التقليل من تناول الطعام والوجبات الجاهزة لأنها تكلف كثيراً وغير مفيدة لصحتهم.

كما عليك المحاولة في تحضير وجبة الفطور الخاصة بالأولاد في موسم الدراسة في المنزل فتكون موفرة وأكثر صحة.

يكون من الأفضل إذا تم تقليل المكالمات الهاتفية حتى لا تكون الفاتورة مرتفعة وتأخذ قسم كبير من الميزانية.

طرق تقسيم ميزانية المنزل

لكي تنجح ميزانية المنزل يجب أن يتم الالتزام بتنفيذها ويجب أن يتم تقسيمها بشكل جيد: