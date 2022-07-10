نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 19 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، يهتم متجر العثيم الشهير بتوفير أفضل عروض على مختلف السلع المتواجدة به حيث أن الجميع ينتظرون عروض العثيم الأسبوعية، حيث يوفر العثيم عروض على مختلف السلع الغذائية، اللحوم ومنتجات الألبان لهذا يفضل لكثيرين في المملكة العربية السعودية الشراء من متجر العثيم إذ أنها أعلى جودة ولكن بأقل تكلفة، ونجد أيضا المتجر يوفر خصومات كبيرة على السلع الزائد عليها السحب حتى يضمن راحة أكثر للعملاء ويكسب ثقتهم.

عروض العثيم الأسبوعية على اللحوم والدواجن

عروض العثيم ، يهتم العثيم بتوفير عروض مختلفة على اللحوم والتي هي من أهم المواد الغذائية داخل البيوت السعودية حيث أنها مصدر للبروتين فلا غنى عنها، ونجد العثيم يقدم لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو ويقدم الكثير من أنواع اللحوم التي يفضلها عملاء هايبر العثيم، أما عن الدواجن فنجد دجاج التنمية الطازج بسعر 16.75 ريال للكيلو ونجد الهايبر يقدم أشهى الأنواع وأفضل جودة.

عروض العثيم على المكسرات

يقدم هايبر العثيم أفضل مذاق للمكسرات وأعلى جودة بالأسعار التي ترضي العملاء، كما يوفر العديد من الخصومات الأسبوعية ومن أهم أنواع المكسرات التي تتواجد بهايبر العثيم حب دوار الشمس بسعر 14.95 ريال، مكسرات مشكلة الكيلو بسعر 68.95 ريال، لوز ني بسعر 33.95 ريال، وتعد المكسرات من السلع الهامة في المنزل حيث أنها تنشط الدورة الدموية وتزيد من نشاط الجسم، ولا شك في أن الأسعار التي يوفرها هايبر العثيم على المكسرات تعتبر أفضل الأسعار في الأسواق السعودية كما أنه يهتم بتوفير أعلى جودة، ويزيد بيع المكسرات خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

عروض العثيم على الفواكه

تعد الفاكهة من أهم السلع الغذائية بل وأكثرهم مبيعا على الإطلاق إذ أن المواطنين السعوديين يعلمون فوائد الفواكه والتي تمد الجسم بالكثير من العناصر الهامة مثل الحديد، ونجد هايبر العثيم يوفر عروض مميزة على الفواكه حيث نجد عنب ابيض بسعر 5.95 ريال، حبحب “بطيخ” بسعر 1.75 ريال للكيلو، خوخ بسعر 7.95 ريال أما سعر الكمثرى فيبلغ 5.95 ريال، وتتميز تلك الفواكه لمذاقها الجيد كما تكون جميعها طازجة لضمان أفضل سلعة للعميل.