نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف فقط خلال أيام العيد أقوى عروض جرير على جوالات سامسونج وآبل ونوكيا وغيرهم بأسعار مميزة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم فقط خلال أيام العيد أقوى عروض جرير Jarir big offers على جوالات سامسونج Sumsung، وآبل Apple، ونوكيا Nokia، وغيرهم بأسعار مميزة جداً من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع فروع مكتبات جرير في مدن المملكة العربية السعودية، حيث تعد عروض مكتبات جرير من أهم وأكثر الأماكن تقديماً لمثل هذه العروض في الوطن العربي، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة تفاصيل أكثر عن عروض جرير لعيد الأضحى من خلال موقع ثقفني….

عروض جرير على الجوالات في المملكة العربية السعودية Jarir

تتوفر بداخل مكتبات جرير Jarir store عدة خصومات حصرية على أسعار جوالات مختلفة، منها: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف اي Sumsung galaxy بسعة 128 جيجابايت بسرعة رامات 8 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هونر Honor pro magic 4 بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت من الجيل الخامس، وعرض آخر منهم على سعر هاتف هواوي الجديد Huawei P50 بسعة 256 جيجابايت بسرعة رامات 8 جيجابايت من الجيل الرابع باللونين الذهبي والأسود، وغيرهم من عروض.

خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع الفروع Jarir offers

كما لديهم عروض أخرى على أسعار هاتف هونر ماجيك 4 برو الحديث كلياً بخصم 1800 ريال سعودي باللون الأسود من الجيل الخامس، بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت، وخصومات أخرى منهم على أسعار هاتف سامسونج جالكسي اس 22 Sumsung galaxy S بسعة تخزين 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الأخضر من الجيل الخامس، وعروض أخرى منهم على أسعار هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف أي بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات مميزة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار هاتف آبل أيفون 11 Apple iphone بسعة 128 جيجابايت باللون البنفسجي من الجيل الرابع Lte.

عروض خاصة من مكتبات جرير على باقي الجوالات

تتوفر أيضاً بفروع مكتبات جرير jarir offers كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: هواتف Apple iphone 11 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الرابع باللون الأبيض Apple iphone LTE ايه 13 بايونيك، وخصومات أخرى بجميع الفروع على مختلف أنواع الهواتف من آبل، ومن سامسونج جالكسي.