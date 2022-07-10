نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إصلاح مشكلة عدم استلام رمز التحقق على iPhone في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم المشكلات التي قد يواجهها مستخدمو iPhone مشكلة عدم الوصول إلى رمز التحقق الخاص بـ iPhone، حيث أن هناك عدة طرق للعثور على السبب الجذري لهذه المشكلة، ولكن يجب عليك التحقق قبل معرفة كيفية حل المشكلة. قبل طلب رمز التحقق من iPhone، قم ببعض الأشياء أولاً وتتضمن بعض الطرق المستخدمة لحل هذه المشكلة التحقق من اتصال الشبكة أو إعادة تشغيل المودم المتصل أو طلب رمز التحقق من هاتف آخر.

كيفية إصلاح مشكلة عدم استلام رمز التحقق على iPhone

للحصول على رمز التحقق الخاص بجهاز iPhone، تحتاج إلى القيام بعدة أشياء، مثل:

أولاً، يحتاج المستخدمون إلى التحقق مما إذا كانت هواتفهم متصلة بالإنترنت، وما إذا كان ذلك مناسبًا، وسرعة الاتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدم ضبط وقت الجهاز والتاريخ بدقة.

يجب على المستخدمين أيضًا التأكد من أن iPhone لا يتطلب تحديثًا.

يجب على المستخدمين إغلاق جميع التطبيقات التي تتفاعل مع Apple أثناء مطالبتك بإدخال رمز التحقق.

إذا كانت هناك مشكلة في طلب رمز التحقق، أو إذا تم وضع الهاتف في وضع الطائرة لفترة قصيرة، فسيحتاج المستخدم إلى إعادة تشغيل الجهاز. إذا لم تؤد هذه الأشياء إلى حل المشكلة، فيجب عليك استخدام أحد الحلول التالية:

إعادة ضبط إعدادات الويب

قد تكون المشكلة متعلقة باتصالك بالإنترنت، لذا يمكنك القيام بما يلي:

انتقل إلى الإعدادات العامة لجهاز التوجيه الخاص بك.

انقر فوق علامة التبويب إعادة تعيين.

انقر فوق إعادة تعيين إعدادات الشبكة.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك، وأعد تشغيل هاتفك، ثم قم باستعادة رمز التحقق الخاص بهاتفك.

تغيير الخادم باستخدام VPN

قد يكون السبب الرئيسي لعدم وجود رمز التحقق هو مشكلة الخادم، لذلك يمكنك استخدام برنامج VPN لتعديل الخادم باتباع الخطوات التالية: