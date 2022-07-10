نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية يوليو 2022 تفاصيل مجلة أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية مستمرة حتى 19 يوليو 2022 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم أسواق عبدالله العثيم داخل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تخفيضات وعروض متنوعة على الكثير من المنتجات التي يحتاج إليها كل بيت، لذلك سنقدم لكم مجلة أسواق العثيم لشهر الحالية تحت عنوان (فرحة العيد بعروضنا تزيد).

عروض العثيم الأسبوعية لشهر يوليو 2022

مجلة عروض أسواق عبدالله العثيم تشمل 40 صفحة بها كافة المنتجات المعروضة من يوم 1 يوليو 2022 وحتى 19 يوليو 2022، وهي عروض مواد غذائية، ومجمدات، والصحة والجمال، والطازج، والمشويات والحلويات، وعناية المنزل، وكذلك احتياجات الطفل، شجرة أصناف في كل قسم من تلك الأقساط، بخلاق الأجهزة المنزلية التي عليها عروض مستمرة بأسواق العثيم.

عروض العثيم على الفاكهة

عنب الكيلو بـ 5.95 ريال.

والكمثرى روز الكيلو بسعر 7.95 ريال.

أما البطيخ الكيلو بـ 1.75 ريال.

خوخ سكري العلبة بـ 7.95 ريال

عرض العثيم على المخبوزات

بسكويت جوز الهند ب 19.95 بدلا من 24.95 ريال.

سعر برازق الكيلو ب24.95 بدلا من 29.95 ريال.

وكعك سادة الكيلو ب24.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

روز حلا جوز الهند الكيلو ب29.95 بدلا من 34.95 ريال سعودي.

بينما زود غريبة مشكلة ب12.95 بدلا من 16.95 ريال.

صور مجلة العثيم الأسبوعية

إليكم كامل مجلة اسواق عبدالله العثيم للعروض السارية حتى 19 يوليو 2022 الجاري، وما تشمله من منتجات والسعر قبل وبعد الخصم.

عروض أجهزة منزلية

عروض الصحة والجمال

تشمل مجلة العثيم الكثير من عروض الصحة والجمال كما بالصور التالية:



عروض منتجات غذائية

هذه منتجات غذائية والبان محدد بالمجلة السعر قبل الخصم وبعده حتى تعلم نسبة التخفيضات المقدمة.



سلسة أسواق العثيم

داخل المملكة العربية السعودية شهدت أسواق العثيم نمواً سريعا عام 2022 فاصبح لديها أكثر من 287 فرع منتشر بأنحاء المملكة في 75 مدينة من مدن السعودية، وتقدم السلسلة العروض الأسبوعية، وعروض خاصة وأخرى لمدينة الرياض فقط.

أسواق عبدالله العثيم

كما نعلم أن تلك الأسواق أُسست شركة مساهمة سعودية بتاريخ 1980م ثم انتشرت وزادت عدد فروعها داخل المملكة، كما توسعت بالسوق المصري، ونشاطها هو مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية من خلال منافذ البيع.

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