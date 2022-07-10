نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بهجة العيد من اللولو هايبر ماركت في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللولو هايبر ماركت في السعودية يعرض مجموعة مميزة من الإلكترونيات في فروعه داخل المملكة ضمن عروض بهجة العيد وذلك لتلبية احتياجات المواطنين. هل تريد شراء هدية لطفلك بمناسبة نجاحه؟ أتبحث عن هدية مناسبة لزوجتك في العيد؟ هل تبحث عن هاتف جديد لاقتنائه واستثمار العيدية التي حصلت عليها خلال عيد الأضحى المبارك؟ إليك عزيزي القارئ مجموعة مختارة من الإلكترونيات المعروضة في هايبر لولو.

بهجة العيد، عروض اللولو هايبر ماركت في السعودية

ونحن في هذه الأيام المباركة من العام أيام عيد الأضحى المبارك يقدم الكبار منا الهدايا والمعايدات للصغار. ويتلقى الأطفال والطلاب عيديات من الأهل والأقارب وأول ما يفكر فيه متلقي العيدية كيف يستثمرها ويشتري بها أشياء تنفعه. وتعتبر الهواتف وملحقاتها من أكثر ما يرغب الناس في اقتنائه في هذا العصر بل وتغييره من فترة إلى أخرى.

ولأن لكل شخص احتياجات تختلف عن الآخرين ولوجود اختلاف في الأذواق ظهر التنوع في أشكال وماركات بل وإمكانات الهواتف بشكل خاص وكل ما يخص التكنولوجيا بشكل عام.

لذلك قرر اللولو هايبر ماركت في السعودية توفير الأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار خاصة بمناسبة العيد فكل عام وأنتم بخير.

عروض هواتف Samsung و I Phone في فروع لولو

يعرض اللولو مجموعة من هواتف سامسونج التي تتفاوت إمكاناتها وتختلف أسعارها التي تبدأ من 649 ريال و 825 ريال بعد الخصم. مثل Galaxy A23 الذي يأتي بالمواصفات التالية: (Android12, 4G RAM, 64GB Memory, 6.6 Screen).

وتصل أسعارها إلى 2299 ريال بعد خصم قدره 700 ريال. وهو سعر Samsung Galaxy S21 FE- 5G ومن مواصفاته (Android 11, 8GB RAM, 256GB Memory).

ومن شركة أبل هواتف أيفون الغنية عن التعريف والتي تبدأ أسعار المتوفر منها في مجلة عروض لولو من 3299 ريال وحتى 4949 ريال سعودي بعد الخصم.

أما سماعة الأذن اللاسلكية من أبل (Apple Air Pods2) معروضة بسعر 455 ريال بدلًا من 769 ريال.

قدمنا لكم عرض لتشكيلة من الهواتف المعروضة داخل فروع اللولو هايبر ماركت في السعودية من ماركتي سامسونج وأبل باعتبارهما من أشهر الماركات وأكثرها انتشارًا. لكن هذا لا ينفي توفر هواتف من شركات أخرى بالإضافة إلى ملحقات الهواتف كالسماعات وغيرها.