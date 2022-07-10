نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خد واحدة مجاناً كل ما تشتري من عروض بنده لعيد الأضحى على منتجات العناية الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية من أول أيام عيد الأضحى أقوى عروض بنده لعيد الأضحى على اسعار جميع منتجات العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، والجسم، ليك قطعة مجاناً عند شراؤك أي منتجات عناية شخصية داخل جميع أقسام العناية الشخصية بالبشرة وغيرها، كما تنتشر كل هذه العروض في جميع فروع الماركت بمدن المملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل عروض العيد…

عروض بنده لعيد الأضحى حتى نفاذ الكميات

توجد بفروع هايبر بنده ماركت Hyper Panda market بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: مقشر البشرة من نيفيا، وخصم آخر منهم على سعر لصقات التنقية والتنظيف من نيفيا Nivia، وخصم آخر منهم على سعر كريم النهار من لوريال ريفيناليف، وخصم آخر منهم على سعر واقي الشمس اليومي من لوريال Loreil، وخصم آخر منهم على سعر كريم النهار للتفتيح من غارنيه، وعلى سعر منظف الماء ميسيلار لإزالة المكياج من غارنيه، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار سيروم العيون من لوريال هيالورين.

عروض بنده الصفحة الرئيسية بالمملكة العربية السعودية

توفر فروع بندة ماركت Panda market أيضاً بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار: كريم النهار المرطب للعناية بالبشرة من لوريال، وعلى سعر ماء المسيلير لمرونة البشرة، وسيريم ترطيب ونعومة البشرة من ماركة لوريال المميزة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار القناع المرطب للوجه من لوريال بالهايلرونيك، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار مرطب مياه ألورا للبشرة العادية إلى الجافة من لوريال، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار منتجات نيفيا المختلفة، وخصومات أخرى على أسعار كريم فير آند لافلي وجلو آند لافلي، وخصم آخر على سعر غسول الوجه من بوندس وداعاً للثقوب، وعروض أخرى على أسعار سوبر كريم الوجه من بوندس، ومنتجات أولادي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار قناه هايدرو بوست نيتروجينا، وخصومات أخرى على أسعار كريم الوجه من جلو آند لافلي.

توفر مجموعة بندة أيضاً خصومات حصرية على أسعار: كريم مالتي فايتامين من فير آند لافلي، وخصم آخر منهم على سعر كريم دوف المركز.