شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market أسعار ستدهشكم من هايبر لولو ماركت lulu

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بأسعار مخفضة جدًا ستدهشكم مع عروض اللولو هايبر ماركت بتخفيضات مذهلة من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu ، والتي تضم الكثير من المعروضات سواء الأجهزة أو الأغذية أو مستلزمات المنزل، حيث تجدون بها كل ما يحتاجه المنزل والأفراد في المملكة.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market أسعار ستدهشكم من هايبر لولو ماركت lulu

لولو هايبر ماركت تتيح لكم أرخض الأسعار في متاجر السعودية بخصومات كبيرة على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، بأسعار تبدأ من 10 ريال سعودي فقط، حيث تضم كل مستلزمات أجهزة الكومبيوتر والجوالات واللاب توب، مع العديد من الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الساعات الذكية وأدوات التصوير والأجهزة المنزلية.

جهاز جوال سامسونج جالاكسي ايه 33 samsung galaxy a33 5g بسعة ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، مع مساحة لذاكرة الرام المؤقتة بسعة 6 جيجا بايت، يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، والجوال متاح بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1249 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو الجديدة

عروض لولو

التخفيضات الكبرى في لولو ماركت اون لاين تتسم بضمها للعديد من ملحقات الجوالات والأجهزة الإلكترونية، سواء السماعات الذكية أو الكابلات، أو مستلزمات حماية الجوال، مع الفلاش ميموري، والأسعار نقدمها لكم بدايةً من سعر 5 ريال سعودي وحتى 30 ريال سعودي، ونترككم مع كل الخصومات في التالي.

lulu

سانديسك فلاش درايف الترا شيفت، بسعة 32 جيجا بايت، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 28 ريال سعودي.

مايكرو اس دي سانديسك فلاش درايف الترا شيفت، بسعة 64 جيجا بايت، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 35 ريال سعودي.

سانديسك فلاش درايف الترا شيفت، بسعة 34 جيجا بايت، بسعر مخفض جدًا من لولو هايبر ماركت 25 ريال سعودي.

لولو ماركت

كيلكو سلك 3 في واحد بطول 1.2 متر، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 30 ريال سعودي.

توتو سلك مزدوج يو اس بي، 12 واط، سلك لايتنج، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

توتو سلك مزدوج يو اس بي هوم تشارجر، 12 واط، سلك تايب سي، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

هايبر لولو ماركت

اكستريم سلك تايب سي يو اس بي، بطول 1.2 متر، بسعر 10 ريال سعودي بدل من 20 ريال سعودي.

اتش بي سلك اتش دي ام اي، بطول 1.5 متر، بسعر 10 ريال سعودي بدل من 43 ريال سعودي.

اتش بي سلك اتش دي ام اي، بطول 3 متر، بسعر 20 ريال سعودي.

اتش بي سلك اتش دي ام اي، بطول 5 متر، بسعر 30 ريال سعودي.

ماركت لولو هايبر

مكبر للصوت قابل للحمل من دات، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

سماعة أذن تعمل بتقنية البلوتوث من دات، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

حماية للجوال مستخدم واحد من نورتون، بسعر 10 ريال سعودي بدل من 24 ريال سعودي.

سماعات اذن ستيريو من لينوفو lenovo ، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

الكترونيات لولو

سماعات اذن ستيريو سلكية مدمج بها مايكروفون من لينوفو lenovo ، بسعر مخفض من لولو هايبر 20 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

سماعات بمنفذ لايتنج من توتو، بسعر مميز 30 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

سماعات اذن سلكية من ايندز، بسعر خاص جدًا 5 ريال سعودي بدل من 9 ريال سعودي.

لولو

ملحقات الكومبيوتر في عروض لولو الرياض تجدوها بكل أنواعها، هذا بالإضافة إلى كل مستلزمات التصوير، مع الكابلات اللازمة لذلك، بجانب أكسسوارات الجوالات وملحقاته، كل هذا وأكثر نقدنه لكم في التالي بتفاصيل الأسعار والمواصفات من أكبر الماركات الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض لولو الرياض

ماكينة حلاقة من يونيفرسال بإستخدام متنوع، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

ميزان مطبخ من يونيفرسال، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

مضخة مياه قابلة للشحن من يونيفرسال، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

مكبر صوت بلوتوث متنوع من يونيفرسال، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

اللولو هايبر ماركت

مكبر صوت بلوتوث متنوع من يونيفرسال، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

ميكروفون يعمل بتقنية البلوتوث مع مكبر صوت من يونيفرسال، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

حامل الهاتف الذكي متنوع من يونيفرسال، بسعر 10 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

عصا سيلفي متنوعة من يونيفرسال، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 32 ريال سعودي.

لولو عروض

كابل الطابعة من يونيفرسال أو ايكون متنوع، بسعر خاص 15 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

كابل ايه يو اكس بطول 1 متر من يونيفرسال، بسعر مخفض 10 ريال سعودي بدل من 20 ريال سعودي.

كابل للصوت 3.5 ايه يو اكس بطول 1 متر من يونيفرسال، بسعر حصري 10 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

لولو السعودية

كابل مايكرو أو للأيفون من يونيفرسال، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

شاحن متنقل من ترندز بسعة 20000 مللي امبير من ديماكو، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 30 ريال سعودي.

ستاند للجوال بسعر 20 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

حامل جوال مرن من تريندز، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 35 ريال سعودي.

تخفيضات لولو

حامل جوال مع ريموت من يونيفيرسال، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 30 ريال سعودي.

ماوس لاسلكي يعمل بتقنية البلوتوث من بورث، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

ماوس بسلك من فيليبس philips ، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

ماوس لاسلكي يعمل بتقنية البلوتوث من فيليبس philips ، بسعر 30ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

lulu hyper market

أصبحت الأجهزة المنزلية من أكثر الأجهزة طلبًا في ماراكات السعودية، بالإضافة إلى أجهزة المطبخ بكل مشتملاتها، ولذا نعرضها لكم تفصيلًا بأجدد الأسعار المطروحة في عروض لولو جدة التي تتيح لكم شراء كل ما تحتاجون إلية بأرخص سعر ممكن، ونقدم لكم منها ماكينات صنع السندوتشات، والخلاطات، وأجهزة العناية بالشعر، هذا بجانب مجموعة مختارة من الساعات الذكية بمختلف أنواعها.

عروض لولو جدة

يونيفيرسال معقم بالأشعة فوق البنفسجية متنوع، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

ايكون بطارية فائقة التحمل 16 + 8 قطع، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 28 ريال سعودي.

ايكون بطارية قلوية متنوع، بسعر 5 ريال سعودي بدل من 11 ريال سعودي.

ايكون ميزان حمام رقمي، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

عروض اللولو

ضوء للطوارئ يعمل على الطاقة الشمسية من يونيفيرسال، بسعر حصري 10 ريال سعودي بدل من 32 ريال سعودي.

كشاف به منفذ يو اس بي متنوع من يونيفيرسال، بسعر مخفض ومميز 15 ريال سعودي بدل من 32 ريال سعودي.

مشغل ام بي 3 من يونيفيرسال، بسعر خاص جدًا 5 ريال سعودي بدل من 19 ريال سعودي.

تخفيضات لولو هايبر ماركت

راديو متنوع الإستخدام من يونيفيرسال، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 44 ريال سعودي.

ملمس الشعر متنوع الإستخدام من يونيفيرسال، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 55 ريال سعودي.

مروحة عنق قابلة لإعادة الشحن من يونيفيرسال، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

حامل الهاتف الذكي متنوع الإستخدام من يونيفيرسال، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 24 ريال سعودي.

أفضل الأسعار من لولو

خصومات على ساعة متنوعة الألوان من يونيفيرسال، بسعر 15 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

تخفيضات على مروحة صغيرة قابلة لإعادة الشحن من يونيفيرسال، بسعر 25 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي.

قاتل البعوض قابلة لإعادة الشحن مع مصيدة من ايكون، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

طرحنا لكم اليوم تفاصيل أسعار وتخفيضات لولو هايبر ماركت lulu hyper market بأسعار تبدأ من 10 ريال سعودي من هايبر لولو ماركت lulu، وتابعونا للمزيد من تلك الخصومات التي تقدم يوميًا في المملكة العربية السعودية من كل المتاجر الشهيرة.

حيث نعرضها لكم في كل المواسم الخاصة بالمملكة الأسعار الجديدة على كل السلع الاستهلاكية والمعمرة، ولذا تقدم كل المتاجر للعملاء مهرجان التخفيضات لمدة محددة، والتي تتنافس المتاجر من خلالها على تقديم أكبر إستفادة للعميل لتجذبه لها، وبهذا تحصلون على فرصة ذهبية للتسوق وشراء كل المستلزمات للمنزل من أطعمة وأجهزة ومفروشات.