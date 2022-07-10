نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات اكسترا السعودية على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتد عروض الصيف لشركة إكسترا على الجوالات حتي 16 يوليو 2022 إغتنم الفرصة وإحصل على أحدث الجوالات الذكية بتخفيضات رائعة من شركة إكسترا بجميع الماركات وبمواصفات عالمية مع توافر هدايا قيمة عند الشراء. عروض شركة إكسترا على الجوالات تخفيض على جوال شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الوردي.

متاح جوال شاومي ريدمي نوت 11 برو بلس 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.67 بوصة متوفر باللون الأخضر.

متوفر جوال سامسونج جالكسي إس 22 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.1 بوصة وبقوة بطارية 3700 أمبير متوفر باللون الأسود.

كما متوفر جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بقوة بطارية 3300 أمبير بحجم شاشة 6.7 بوصة مع توفر هدية مجانية Galaxy Buds 2.

متاح جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 7.6 بوصة وبقوة بطارية 4400 أمبير مع توفر ساعة هدية مجانية Galaxy Watch 4.

متوفر جوال هونر 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.57 بوصة متوفر باللون الأخضر.

تخفيض على جوال موتورولا جي 22 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأزرق.

متاح جوال سامسونج جالكسي إس 22 ألترا بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.8 بوصة وبحجم بطارية 5000 أمبير مع توافر ساعة ذكية من جالكسي 4 هدية مجانية.

متواجد جوال سامسونج جالكسي إم 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.7 بوصة وبحجم بطارية 5000 أمبير.

خصم على جوال سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.7 بوصة مع توفر شاحن سامسونج الأصلي هدية مجانية.

متوفر جوال سامسونج جالكسي إس 22 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.6 بوصة وبقوة بطارية 4500 أمبير مع توافر هدية مجانية.

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