نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بسعر الكاش وخصم 9% في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بسعر الكاش وخصم 9% من نون السعودية. يُعد متجر نون من أكبر متاجر السعودية الإلكترونية. يمكن لأي فرد سواء كان مواطن أو مقيم تقسيط ايفون 13 برو ماكس بسعر الكاش وبدون فوائد والتوصيل مجانًا بأي مكان بالسعودية مع خصم 9%. وسوف نتعرف على التفاصيل في السطور المُقبلة:
تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا في السعودية
يقدم متجر نون في السعودية عرضًا على تقسيط ايفون 13 برو ماكس بالتفاصيل الآتية: السعر قبل الخصم 7699 ريال، وبعد الخصم 6999 ريال سعودي. نسبة الخصم 9%، والقسط الشهري تبلغ 584 ريال شهريًا. مضافًا إليه قيمة الضريبة المضافة، والتوصيل مجانًا في الفترة من 12 يوليو وحتى 20 يوليو، بضمان عامين، مساحة الجوال 1 تيرا، وذاكرة العشوائية (رام) 6 جيجا بايت.
كيفية التواصل مع نون السعودية
- إما من خلال الدردشة الفورية.
- إرسال رسالة على البريد الإلكتروني للموقع [email protected]
- التواصل على رقم الهاتف 8001160210.
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مواصفات أيفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max
يحتوي آيفون 13 برو ماكس نسخة السعودية على مجموعة من المزايا والمواصفات عالية الأداء على النحو الآتي:
- معالج : Apple A15 Bionic – 5 nm.
- رامات : 6 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية : 128 او 256 او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت.
- الكاميرا الخلفية : رباعية 12+12+12+TOF 3D م.ب.
- الكاميرا الأمامية : ثنائية 12+SL 3D Camera.
- الشاشة : 6.7 بوصة – FHD+. نوع Super Retina XDR OLED، و السطوع : 1000 nits typ و القيمة القصوى 1200 nits typ، ومعدل تحديث الشاشة : 120 هرتز. نسبة الطول إلى العرض 19.5:9.
- البطارية : 4352 ميللي امبير – شحن سريع 20 واط. لا يمكن إزالة البطارية، – ويدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط بتقنية MagSafe، ويدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 7.5 واط بتقنية Qi magnetic.
- نظام التشغيل: IOS 15.
- يدعم الشبكات : GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G.
- يوجد شريحتين (nano sim + e sim).
- وزن الجهاز : 238 جرام.
- أبعاد الجهاز : 160.8 مم طول * 78.1 مم عرض، و 7.65 مم سُمك.
- يوجد زجاج أمامي وخلفي كورنينج جوريلا وإطار من الاستانلس استيل.
- الجهاز مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68، حتى 6 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة.
- لا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي.
- Wi-Fi Hotspot.
- لا يوجد مدخل سماعة 3.5 mm. ومدخل السماعة سيكون عن طريق ال lightning port.
- التعرف على الوجه Face ID.
- الألوان فضي ، وذهبي، وجرافيت، وازرق فاتح.
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