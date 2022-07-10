شوف تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بسعر الكاش وخصم 9%

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عمر شويل - جدة تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بسعر الكاش وخصم 9% من نون السعودية. يُعد متجر نون من أكبر متاجر السعودية الإلكترونية. يمكن لأي فرد سواء كان مواطن أو مقيم تقسيط ايفون 13 برو ماكس بسعر الكاش وبدون فوائد والتوصيل مجانًا بأي مكان بالسعودية مع خصم 9%. وسوف نتعرف على التفاصيل في السطور المُقبلة:

تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا في السعودية

يقدم متجر نون في السعودية عرضًا على تقسيط ايفون 13 برو ماكس بالتفاصيل الآتية: السعر قبل الخصم 7699 ريال، وبعد الخصم 6999 ريال سعودي. نسبة الخصم 9%، والقسط الشهري تبلغ 584 ريال شهريًا. مضافًا إليه قيمة الضريبة المضافة، والتوصيل مجانًا في الفترة من 12 يوليو وحتى 20 يوليو، بضمان عامين، مساحة الجوال 1 تيرا، وذاكرة العشوائية (رام) 6 جيجا بايت.

كيفية التواصل مع نون السعودية

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مواصفات أيفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max

يحتوي آيفون 13 برو ماكس نسخة السعودية على مجموعة من المزايا والمواصفات عالية الأداء على النحو الآتي: