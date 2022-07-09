نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وفر مئات الريالات داخل عروض العثيم على الجوالات والشاشات والأجهزة خلال أيام العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر مئات الريالات ضمن عروض العثيم لعيد الأضحى المبارك على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات بمختلف فروع وأقسام العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل على منتجات غذائية، وأجهزة كهربائية وإلكترونية مختلفة، وخصومات أخرى عديدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بداية من أول أيامه ولمدة ثلاثة أيام مختلفة، وإليكم التفاصيل….

عروض العثيم هايبر ماركت خلال أيام العيد

توفر عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية كثير من أقوى العروض على أسعار: الثوم الشبك، وخصم آخر منهم على سعر تمر روتانا الصندوق الكبير، مفروم اللحم البقري البرازيلي المجمد، وتنزيل آخر منهم على سعر المانجو المصري الزبدية، وغيرهم من عروض على أسعار الموز، وصندوق الكرز الصغير.

عروض العثيم لعيد الأضحى على أسعار الأدوات المنزلية

توفر مجموعة العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: قدر الضغط من السيف، وخصومات أخرى على أسعار قدر الضغط الكهربائي من كوليين Koolen، وعرض آخر منهم على سعر طقم قدر كاسا بونيتا ماربل، وعصارة الحمضيات من كليك أون Click on.

عروض خاصة لفترة محدودة على أسعار منتجات مختلفة

توفر مجموعة العثيم هايبر ماركت كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: الترمس الأسترالي العادي بالكيلو، وخصم آخر منهم على سعر العدس الأحمر، وخصم آخر منهم على سعر مكسرات إكسترا المشكلة، وعروض أخرى منهم على أسعار السميد الخشن، واللوز الني، وعروض أخرى عديدة على أسعار الزبيب، والقهوة البرية العربية، وغيرهم من خصومات على أسعار حب دوار الشمس بالملح والليمون.

خصومات عيد الأضحى بفروع العثيم بالسعودية

توجد مجموعة خصومات أخرى على أسعار مجموعة متميزة من الأجهزة بفروع العثيم في السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر تابلت أكسيد 32 جيجابايت مساحة تخزين، وخصم آخر منهم على سعر جوال تكنو ال أي 7 المميز، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار جوال أي تيل بي 651 بسعة مميزة، وجوالات أخرى من لافا Lava Y40، وغيرهم من عروض أخرى.