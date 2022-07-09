نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات بنده على الجوال وأجهزة المطبخ وتخفيضات عملاقة بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات بنده على الجوال وأجهزة المطبخ وتخفيضات عملاقة بمناسبة عيد الأضحى، تتوفر صانعة ساندويتش كينوود بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال تخفيض 34%، تتوفر محضرة قهوة كينوود بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 20%، يتوفر فرن كهربائي اي تي سي سعة 45 لتر بسعر 265 ريال بدلا من 365 ريال تخفيض 27% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية عيد الأضحى المبارك.

خصومات بنده على الجوال والأجهزة

تتوفر محضرة القهوة لون اسود اريتي بسعر 349 ريال بدلا من 479 ريال تخفيض 27%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية على أجهزة المطبخ صانعة الوافل باللون الأحمر اريتي بسعر 109 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 22%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك صانعة سندوتشات تيفال بسعر 199 ريال بدلا من 339 ريال تخفيض 41%، يتوفر بوتاجاز للتسخين سينكور بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال تخفيض 24%.

عروض عيد الأضحى هايبر بنده

يتوفر ميكروويف وايت وستنجهاوس باللون الأبيض سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 349 ريال تخفيض 29%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك مكيف شباك وايت وستنجهاوس 18 الف وحدة بسعر 1999 ريال بدلا من 2149 ريال تخفيض 7%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية مكيف هواء جيباس سعة 7 لتر بسعر 265 ريال بدلا من 349 ريال تخفيض 24%، تتوفر عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر بسعر 449 ريال بدلا 699 ريال تخفيض 36%.

عروض بنده لأجهزة المطبخ

تتوفر عجانة مع وعاء سينكور بسعر 299 ريال بدلا من 449 ريال تخفيض 34%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية طاهية أرز سينكور بسعر 79 ريال بدلا من 129 ريال تخفيض 39%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على الأجهزة الكهربائية قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 38%، تتوفر فرامة مولنيكس بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال تخفيض 43%، تتوفر فرامة لحم كولين بسعر 149 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 40%.

تخفيضات الجوال بمناسبة العيد

يتوفر هاتف ريدمي 10 أي سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، بسعر 495 ريال بدلا من 509 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده سعة 2 جيجا رام بسعر 429 ريال بدلا من 459 ريال تخفيض 7%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك هاتف ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال تخفيض 11%، يتوفر شاومي سعة 4 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال تخفيض 13%.

يتوفر هاتف شاومي 10 اس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف سعة 128 جيجا بايت بسعر 625 ريال بدلا من 649 ريال، يتوفر هاتف اونور 50 سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 849 ريال بدلا من 999 ريال تخفيض 15% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية عيد الأضحى المبارك.