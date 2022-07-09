شوف عروض اكسترا لعيد الأضحى وتخفيضات بنصف السعر على الأجهزة والشاشات واللاب توب

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا لعيد الأضحى وتخفيضات بنصف السعر على الأجهزة والشاشات واللاب توب، حيث يتوفر ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 15 كيلو وتجفيف سعة 8 كيلو باللون الفضي بسعر 4999 ريال بدلاً من 9199 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة و الشاشات تتضمن عروض عيد الأضحى خصومات على الغسالات : يتوفر ضمن عروض عيد الأصحى المبارك كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو انفيرتر باللون الأبيض بسعر 1449 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 70 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

توفر ضمن خصومات اكسترا على الغسالات ال جي غسالة تعبئة علوية سعة 24 كيلو واي فاي ستانلس أسود بسعر 5799 ريال بدلاً من 9899 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 278 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على قدور الضغط : يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى كلاس برو قدر ضغط كهربائي سعة 4 لتر 800 وات إستيل/أسود بسعر 219 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عرض خاص مولينكس قدر ضغط كهربائي سعة 7.5 لتر 1200 وات باللون الأسود بسعر 899 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً. عروض عيد الأضحى المبارك تتضمن عروض عيد الأضحى المبارك تخفيضات على أجهزة اللاب توب : يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى اكسترا الكبرى لينوفو لاب توب ايه ام دي رايزون 5 سعة 512 جيجا بحجم 15.6 بوصة باللون الأسود بسعر 3599 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر مايكروسوفت سيرفس لاب توب 4 كور اي 5 حجم 13.5 بوصة لمس سعة 512 جيجا باللون الأسود بسعر 5199 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا للشاشات الذكية إستكمالا لسلسة تخفيضات عيد الأضحى تتوفر عروض مذهلة على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا هاير تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح أندرويد 11 بسعر 1999 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 47%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سوني تلفزيون 50 بوصة فائق الوضوح أندرويد باللون الأسود بسعر 2699 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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