نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقي معايدات وبطاقات و عبارات تهنئة عيد الاضحى “Eid Adha”واجدد الصور والخلفيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئة عيد الأضحى بدأ جميع المسلمين من حول العالم بتبادل رسائل التهنئة والمعايدة بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك فهو العيد الثاني الذي يحتفل به المسلمين من جميع دول العالم، يبدأ المسلمين بإقامة صلاة العيد ثم يبدأون الاحتفال وتبادل رسائل التهنئة والمعايدة عبر صفحات التواصل الإجتماعي، ومن أكثر الطرق التي تعبر عن مشاعرنا بالفرح بقدوم العيد مع الأصدقاء والأقارب هي إرسال رسائل التهنئة بأحلى وأرقى العبارات والكلمات، ولذلك سنقدم لكم أحلى المعايدات بطاقات تهنئة عيد الاضحى التي يمكنك إرسالها للأصدقاء والأقارب والأصحاب للتعبير عن فرحتك بقدوم العيد.

بطاقات و عبارات تهنئة عيد الأضحى

بدأ جميع المسلمين بإظهار الفرح بقدوم عيد الاضحى بالتكبير والتهليل والتحميد، وبدأ الأصدقاء والأقارب بإرسال واستقبال معايدات و رسائل التهنئة بعيد الأضحى، سنقدم لكم أعذب كلمات التهنئة وهي:

تقبل الله طاعتكم، وأتمّ عليكم فرحتكم، بالعيد أسعدكم، وأنعم عليكم، وبنعيم الجنة وعدكم، جعله الله عيد مبارك علينا وعليكم.

أحب أقول قبل الناس..وأسابق الأنفاس..وبصادق الإحساس.. كل عام وانتم بخير.

أدام الله بهجة أعيادكم بقرب من تحبون، كل عام وأرواحكم في فرح.

“سأخبرك أمراً لن أفعل مثل البقية وأقول كل عام وانتَ عيدي، بل سأقول كل يوم مَعَك هو عيد لي، كل عام وأنت مني وأنا منك”

كل عام وحسنك الباهي يزيّد، عسى عامك سعيد وأيامك هنيه.

عيدي هو وجودك والمحبّه لك تزيد ياعيدي الدائـم على مّر الأيام.

حبانا الله بالأفراحِ عيدًا يعودُ بسعدهِ في كل عام.

لـ صديقتي…أجمل ما في العيد لهذا العام أنني أستقبله برفقتك يا صديقتي فأسأل الله أن لا يحرمني منك أبدًا طوال الحياة.

لصدقتي انتي الحب وانتي العيد وكل عيد وصحبتنا كل ما أريد.

رسائل التهنئة بعيد الأضحى للأقارب

لـ أمي…يالذة العيّد وياحلو عيدي وأنت فيه،‏ كل عام وأعيّادي مكتمله فيك، الله يحمي قلبك من مواجع الدنيا ويبقيك لي وكل عيد وٳنتي معي.

لـ عائلتي الحلوة….ياحلو عيدي وأنتم فيه وكل عام وأنا أهنيّ أعياد عُمري بقربك، الله يمدكم بالصحة والعافية، ولا يحرمني من وجودكم بحياتي ولا يمسكم ضر ولا حزن ويا رب الفرحة تملي قلوبكم.

ما العيد إلا أن تكونوا حولنا، ما العيد إلا رؤية الأحباب، اللهم أهلي وأحبابي في عيد.

لـ أبي….يالذة العيد وياحلو عيدي وأنت فيه، ‏كل عام وأعيدي مكتمله فيك الله يديم لي وجودك بجانبي في كل عيد وكل عام ياتاج راسي.

لـ اختي….انتي الحب وانتي العيد وكل عيد وانتي كل ما اريد لقلبك الطيب، لصديقة الطفولة والشباب وكل مراحل عمري أقول كل عام وأنتِ وعائلتك بكل خير.

لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الأضحي، كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم بخير.

تقبل الله طاعتك، وأتم بالعيد فرحتك، وأقر عينك بنصر أمتك.

لـ خالاتي… الجميلات كل عام و أنتم حكايا الماضي و الحاضر كل عام وأنتم الضحكة والفرح ما ننحرم منكم يارب، وعيد سعيد.

لـ أخي.. كل عام وانت أجمل هدية من الرحمن، كل عام وانت سندي وعزوتي وتاج راسي عيد سعيد وكل عام وانتم بخير يروح اختك.

طاب بكم العيد ودُمتم لأحبابكم أعيادًا وفرحة بلا فقدّ ولا حُزن وكُل عَام وأرواحْكم في فَرح.

كل عام وأنت سيد قلبي وأعظم شعور، وكل عَام وإنت عيد روحي ولذّة أعيادي.

أبي…العيّد أشوفك والفرح في محياَك، والعيد قُربك يابعد كل غالي.

انت عيدي قبل يبدأ عيدهم وانت كل أعيادي وسنيني والعمر.

أجدد صور و خلفيات تهنئة عيد الاضحى 2022

صور عيد الأضحى أحلى مع اسمك .. صور تهنئة عيد الأضحى 2022