نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العيد في الرياض 2022.. أقوى الخصومات بالفنادق والمطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المطاعم والفنادق وكذلك الأسواق يقوم بتقديم عروضاً لإتيان عيد الأضحى وتكون متنوعة وخصومات هائلة سواء على الجوالات أو الإقامة بالفنادق أو حتى الوجبات وغيرها من الأشياء الأخرى، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح إليكم عروض العيد في الرياض وأهم التفاصيل التي تدور حول هذا الأمر.

عروض العيد في الرياض

تقدم خلال العيد فعاليات تجارية وسياحية تكون بعاصمة السعودية الرياض، وإليكم هذه العروض وهي كالآتي:

أولاً عرض فندق هيلتون إدارة الفندق تقدم لكم عروض مميزة بمناسبة إتيان العيد هذا العرض يكون شاملاً للإقامة بجناح جونيور المزود بالسرير المزدوج مع التقديم لوجبة الفطور ألف ريالاً سعودياً خلال الليلة الواحدة علماً بأنه لا يكون شاملاً للضريبة وتحتسب تلك الليلة من الثالثة في المساء حتى الثانية عشر مساءً، والعرض ساري خلال أيام العيد من تسعة يوليو حتى 12 بنفس الشهر.

فندق فوكو يقدم خصومات 25 بالمائة تكون على الإقامة الفندقية كما أن العرض سيكون ساري إلى 30 سبتمبر.

فندق ماريوت الحجز غرفة واحدة بعطلة العيد يجعلك تحصل على خصم بالغرفة الثانية بحوالي 50 بالمائة.

ثم فندق فور سيزون يقدم خصومات 20 بالمائة بالليلة الثالثة للإقامة بفندق العرض يكون ممتد إلى انتهاء شهر أغسطس.

أما بالنسبة لفندق لو ميريديان المتواجد بحي الورود خصم 10% من الإقامة بالفندق للأشخاص كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 62 عام.

عروض المطاعم بالرياض

إن المطاعم بالرياض تقدم إليكم عروضاً على الوجبات وكذلك المشروبات، وإليكم تلك العروض وهي كالآتي:

أولاً مطعم هرفي الخاص بالوجبات السريعة العرض يكون شاملاً وجبتين من البرجر الخاص بالدجاج سعر 24 ريال.

خصم دانكن دونتس ست قطع معهم جوي بوكس السعر 30 ريال.

برجر ماك ماكدونالدز 15 ريال عند الطلب للوجبة من خلال التطبيق.

خصم بلوسي كافيه للقهوة 15 ريال طوال أيام العيد و خلال شهرين اليوم.

التوصيل من كودو 13 ريال عند الطلب لوجبات تزيد عن 30 ريال.

عروض الجوالات بالرياض

إن معظم المتاجر بالمملكة السعودية تقدم عروض بعيد الأضحى تكون شاملة الجوالات وما يلحقها، والمتجر يقدم إليكم عروض متميزة بمناسبة إتيان عيد الأضحى، وبإمكانك أن تتعرف على تلك العروض بالتفصيل من خلال الموقع المتاح لذلك وهو نون.