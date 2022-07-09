نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيعات عيد الاضحى للكبار والأطفال وانستقرام بأفكار جديدة مميزة بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نطرح إليكم أفكار غير تقليدية للاستعانة بها لتقديم توزيعات العيد، سواء للكبار أو حتى الأطفال فهي من الأشياء التي تستخدم لإدخال السرور والفرح على القلوب بتلك المناسبة المبهجة، ونحن هنا لتقديم المساعدة في إعطاء أشكال توزيعات عيد الاضحى مميزة بشكل وأفكار جديدة.

توزيعات عيد الاضحى للكبار

إن التوزيعات الخاصة بالعيد من مظاهر التعبير عن الفرحة بإتيان العيد المنتظرة من كافة الأفراد كباراً وصغاراً، وبإمكانك الآن أن تطلع على قائمة بها أفكار كثيرة ومتميزة تستطيع أن تعتمد عليها في تقديم التوزيعات وهي كالآتي:

أولاً يمكنك أن تضع حبوب الفشار بأكياس بلاستيكية تكون شفافة ومزينة بأشكال الخروف.

إعداد المجسمات الملونة بشكل خروف وتستخدمها بوضع أنواع متعددة من الحلوى تكون قريبة لقلوب الأطفال من المارشميلو أو حتى الشوكولاتة.

تعد كروت تهنئة تكون بسيطة وصغيرة مكتوب عليها جملة للتهنئة تعايد بها الأطفال وتجعلهم يفرحون للطلاب العيد وتثبت عليها قطعة حلوى صغيرة أو مكعبات من الشوكولاتة.

تعد برطماناً زجاجياً يكون شفاف تملأ بالسكاكر وحلويات وتغلفه باستخدام أوراق السلوفان التي تكون منقوشة ومزينة بزخارف العيد.

تعمل على تزيين أعواد خشبية تكون صغيرة بمجسمات خروف العيد.

وضع أكياس من الحلوى بأكواب كارتونية مزخرفة ولها نقوش جميلة بعبارات العيد.

توزيعات للعيد انستقرام

إن تطبيق انستغرام من وسائل التواصل الهامة التي يلجأ لها كثير من الأشخاص بالمعايدة، وتقديم التهنئات بإتيان العيد، وإليكم أفكار مثالية تخص عيد الأضحى، بإمكانك أن ترسلها من خلال تطبيق انستغرام وهي كالآتي:

وضع الحلوى اللذيذة بمجسمات كرتونية لها رسومات العيد.

القيام بوضع العيدية والحلوى بأواني مزخرفة صغيرة بأوراق تكون من التل الشفافة.

تزيين الزجاجات وكذلك المجسمات الكرتونية والأكواب بشكل مميز لخروف العيد يصنع من الورق المقوى.

طباعة العبارات الخاصة بالتهنئة على تيشرتات بيضاء.

توزيعات العيد للأطفال

إن الأطفال هم فئة كبيرة تنتظر دائماً قدوم العيد ويستمتعوا بالأجواء والفعاليات ويلبسون الملابس الجديدة، فالعيد دائماً يدخل البهجة والسرور على قلوبهم، وإليكم أفكار توزيعات للأطفال في العيد وهي كالآتي: