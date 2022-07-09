شوف عروض جرير للجوالات والتابلت والإلكترونيات jarir حصريًا في السعودية من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والتابلت والإلكترونيات والساعات الذكية نقدمها لكم حصريًا في المملكة العربية السعودية، والتي تحصلون عليها بأرخص سعر في المملكة، كما أنها تضم خصومات إضافية لحاملي بطاقات الإئتمان، حيث يوجد على موقع مكتبات جرير jarirbookstore تشكيلة متنوعة من المعروضات الإلكترونية.

عروض جرير للجوالات والتابلت والإلكترونيات jarir حصريًا في السعودية من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

تجدون في عروض مكتبة جرير jarir bookstore للإلكترونيات أجدد الخصومات والتنزيلات الصيفية على ماركات مختلفة ما بين المحلي والعالمي، وهذا يشمل أجهزة الجوال، والكمبيوتر اللوحي، والساعات الذكية، حيث تجدون أشهر الأجهزة في كل متاجر السعودية الكبرى والذي يطلبها معظم العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

عروض جرير

متاح في التالي أرخص اسعار الجوالات الذكية بسعر يبدأ من 939 ريال سعودي بخصم يصل إلى 32%، حيث يوجد منهم جوال ايفون 13 جرير iphone مع أجهزة سامسونج جالاكسي اس 22 samsung بجانب أحدث الإصدارات من هواوي huawei واوبو، والمواصفات والأسعار جاءت على النحو التالي.

مكتبات جرير

نقدم في التالي أسعار مميزة للساعات الذكية، والتي تجدون منها ساعة ابل جرير وأيضًا إصدارات من شاومي xiaomi ، وسامسونج، وهواوي، وهونر، وفيتبيت، والتي تجدوها بخصم حتى 30%، حيث يبدأ سعر الساعات الذكية من 49 ريال سعودي، كما أنها متوافرة بلون أسود أنيق يتماشي مع معظم الأذواق.

جرير

نعرض في التالي أسعار أجهزة الايباد والتابلت في موقع جرير اون لاين الذي يقدم لكم خصم كبير على أجهزة الكمبيوتر اللوحي يصل إلى 23%، والذي يعد من الأجهزة الأساسية لدى العديد منا، والتي تتسم بمقاسات شاشتها الكبيرة، مع مواصفات تقنية عالية من حيث الرام والذاكرة الداخلية، مع أنظمة تشغيل جديدة للاندرويد ومن ابل.

كل العروض تلك يمكن الإستفادة منها والشراء من خلال الموقع الرسمي، كما يمكن الدفع بنظام تقسيط جرير الشهري، والذي تم تخصيصه حصريًا لعملاء المملكة العربية السعودية، حيث قدمنا لكم اليوم أجدد التنزيلات المتاحة داخل المملكة بخصم وصل إلى 32%، فانتهزوا الفرصة قبل إنتهاء العرض.