شوف عروض العثيم عيد الأضحى أقوى الخصومات تصل 60% لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة فصل الصيف مع عروض العثيم مختلفة هذا العام مايو 2022 يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض وتخفيضات اسواق العثيم والتي سوف يتم تقديمها خلال شهر مايو 2022، وسوف تحتوي هذه العروض على مجموعة كبيرة من الهدايا والمفاجآت وذلك كما وضحت مجموعة شركات العثيم عبر الحساب الإلكتروني الخاص بها، وإليكم اليوم هذا الموضوع عن عروض العثيم السعودية لفصل الصيف.
عروض العثيم اليوم
أسواق العثيم تنتمي لرجل الأعمال السعودي عبدالله صالح علي العثيم، وهو أحد رجال الأعمال المميزين في المملكة العربية السعودية حيث حقق نجاح كبير للغاية في وقت قصير جدًا، أولًا قام بإنشاء العثيمي على شكل متجر صغير لبيع بعض المواد الغذائية ولكن سرعان ما نجح وتطور وأصبح من أكبر الشركات في المملكة.
فصل الصيف مع عروض العثيم مختلف هذا العام مايو 2022
عروض وتخفيضات فصل الصيف مستمرة وتقدم هذا الأسبوع مجموعة من العروض المتميزة جدًا، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي بشيء من التفصيل:
- طماطم شيري 2 علبه بسعر 5.95 ريال سعودي.
- ثوم سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- سبورة شرائح بزيت الزيتون سعر 2 علبه بسعر 10.95 ريال سعودي.
- كرواسون زبدة و جبنه بيضاء 5 حبات 2 علبه بسعر 10.95 ريال سعودي.
- قدر ضغط كهربائي بسعر 195 ريال سعودي.
- رقائق 2 علبه بسعر .13.95 ريال سعودي.
- بسكويت جوز الهند سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.
- كرواسون فراوله سعر الربطة 4.95 ريال سعودي.
- بلح الشام سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.
- طقم قدرك سبونيتا سبع حبات سعر الطقم 95 ريال سعودي.
- جبنة فيتا دنماركي سعر 2 كيلو 22.95 ريال سعودي.
- زبدة ماريتا غير مملحة سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.
- عصير الصافي مانجو 500 1500 مل السعر 8.95 ريال سعودي
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