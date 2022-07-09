نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ساعات على انتهاء أقوى عروض العثيم السعودية على الجوالات والشاشات الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتع بأقوى عروض عيد الأضحى المبارك داخل فروع العثيم، ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء هذه العروض، فاغتنم الفرصة وقم بشراء جميع احتياجاتك الآن، نوفر لكم بهذه المقالة بعض العروض المميزة لديهم من منتجات العناية بالبشرة والجسم والشعر، وأيضاً الورقيات، وبعض مساحيق الغسيل والمنتجات البلاستيكية، وغيرها من المنتجات.

عروض خاصة على منتجات العناية الشخصية وغيرها اليوم من العثيم

تتميز عروض العثيم بالإنفراد والتنوع، والخصومات الهائلة التي تزيد عن ٥٠٪ على بعض المنتجات، نبدأ بعرض بعضها مثل: حفائض الأطفال بامبي سانيتا الكبير، وحفائض بامبي كيلوت كبير جداً، وأيضاً شامبو صانسيلك بحجم ٧٠٠مل، كما تضم سيرم كريستال ضد التقصف، وكريم كاب سنفرة، ومبيض للوجه والجسم ٥٠٠مل، لوشن انشانتر رومانتك ٥٠٠مل بسعر ولا في الخيال، أما عن قسم الورقيات، فسوف تجد خصومات خاصة على مفارش السفرة من ريما، وعلى برايفت فوط صحية، ومفارش السفرة بلاستي نت، وأكياس القمامة ومنتجات أخرى.

عروض العثيم السعودية لن تجدوها بمكان آخر ولفترة محدودة

لم يتبقى على انتهاء عرض العيد إلا القليل، هذا العرض يضم الكثير من التخفيضات تصل ل٥٠٪ وأكثر، ومنها: عرض خاص على منتجات برسيل من شامبو عباية ٢,٩ لتر +٩٠٠ مل ورد، وسائل برسيل توب الأبيض، وأكياس ٥ كيلو صابون برسيل الأخضر والأزرق، وأيضاً منتجات داوني من منعم الأقمشة نسيم الوادي ٣لتر و ١,٥لتر، ومعطر نسيم الوادي، ومنتجات تايد الأخرى من شامبو عباية تايد العطر الأصلي، وأكياس صابون تايد باودر المركز، وصابون تايد نانو بودز مع أكياس مسحوق اريال، أما عن منتجات داك الشهيرة فهي ضمن عروض العثيم اليوم وبخصم خيالي، منها: مطهر داك باللافندر، ومنظف زجاج داك ٢*٦٥٠ ومعه هدية، ومنتجات بريل وبونكس وغيرها.

أقوى عروض العثيم اليوم على المنظفات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تنزيلات خاصة تصل ل٥٠٪ على الكثير من منتجات النظافة ومساحيق الغسيل والورقيات، داخل عروض العثيم اليوم، منها مبيض الملابس كوينكس، وصابون كلينا باودر النسيم، وصابون ركس بودرة الأصفر، ومفارش السفرة وورق المطبخ، ومناديل الوجه وأكياس النفايات، ومنعم الأقمشة داوني وغيرها.

خصومات خاصة اليوم داخل فروع العثيم السعودية

توفر مجموعة العثيم هايبر ماركت مجموعة متميزة من الخصومات الخاصة على أسعار: مبيض الملابس من كوينكز، وعروض أخرى على أسعار صابون اكسترا وايت البودرة، وخصومات أخرى على أسعار منعم الأقمشة من كمفورت 1 لتر، وخصومات أخرى على أسعار صابون الصحون من جينتو بالليمون بحجم لتر كامل، وخصومات أخرى عديدة.