نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا.. صلاة العيد الساعة كم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سوريا من أجمل البلدان العربية حيث تمتاز تلك الدولة بجمال وطبيعة أراضيها، وتعتبر دولة سوريا من الدول العربية الإسلامية التي تحتفل بالأعياد الإسلامية التي من أهمها عيد الأضحى المبارك والذي سننتظر حلوله خلال ساعات قليلة من الآن، حيث أن أول أيام عيد الأضحى المبارك في يوم السبت الموافق تسعة من شهر يوليو 2022والذي يوافق يوم 10 ذي الحجة 1443هـ، ولذلك حرصنا على توضيح مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في جيع مدن دولة سوريا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا

يمكننا التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا في مختلف مدنها من خلال الآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة دمشق في الساعة 5:31 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة درعا في الساعة 5:34 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة اللاذقية في الساعة 5:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الطبقة في الساعة 5:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة أعزاز في الساعة 5:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القامشلي في الساعة 5:02 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الحسكة في الساعة 5:05 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة طرطوس في الساعة 5:29 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الرقة في الساعة 5:14 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة تدمر في الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة السويداء في الساعة 5:32 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة حمص في الساعة 5:26 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة حلب في الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة سراقب في الساعة 5:23 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة جبلة في الساعة 5:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الجولان في الساعة 5:34 صباحا.

كيفية صلاة عيد الأضحى 2022

يمكننا تأدية صلاة عيد الأضحى من خلال القيام بالآتي:

في الركعة الأولى سيتم قراءة سورة الفاتحة والتكبير سبعة مرات فقط.

فر الركعة الثانية سيتم قراءة سورة الفاتحة وسورة قصيرة أخرى والتكبير 5 مرات.

ومن الجدير بالذكر أن من المستحب قراءة آيات من سورة الغاشية في الركعة الثانية.

إن صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 من الصلوات الاي اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن لتلك الصلاة فضل كبيرة على السمامين حيث يغفر الله بها لمن يشاء، كما أن التقرب إلى الله تعالى في تلك الأيام المباركة من الأعمال الصالحة المستحبة للمولى عز وجل، ولذلك على كل مسلم ومسلمة الإكثار منها من خلال الاستغفار والصلاة والصيام.