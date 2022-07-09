نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات توقيت صلاة العيد النهاردة الساعة كم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المسلمين والمسلمات في جميع الدول العربية عن موعد عيد الأضحى المبارك حيث إنه قد اقترب موعدة وهو يوم ١٠ ذي الحجة ويأتي بعد وقوف المسلمين على جبل عرفات في اليوم التاسع، ويقوم المسلمين بذبح الأضحية في صباح يوم العيد ويتبادلون التهنئة وتملأ الفرحة قلوبهم ويشعر الأطفال بالسعادة والفرح، وتعتبر دولة الإمارات المتحدة من الدول العربية الإسلامية التي تحتفل بحلول عيد الأضحى المبارك باعتباره من المناسبات الرسمية العظيمة، ولذلك سنحرص من خلال موقعنا على توضيح موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات

تختلف مواقيت صلاة العيد 2022 في مختلف الإمارات على حسب موقعها الجغرافي بالدولة، ويمكننا توضيح موعد أداء الصلوات للعيد في مدن دولة الإمارات من خلال الآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة أبو ظبي في الساعة 6:03 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة دبي في الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة الشارقة في الساعة 5:58 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة عجمان في الساعة 5:58 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة أم القيوين في الساعة 5:57 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة الفجيرة في الساعة 5:58 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة رأس الخيمة في الساعة 5:56 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إمارة العين في الساعة 5:57 صباحا.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الإمارات

هناك الكثير من مظاهر الاحتفال لحلول عيد الأضحى المبارك 2022 في دولة الإمارات العريية المتحدة ومن أشهر تلك المظاهر للاحتفال للمواطنين الإماراتيين ما يلي:

أولا: توزيع الهدايا للتهنئة والمعايدة لحلو عيد الأضحى المبارك.

ثانيا: إرسال الرسائل والمعايدات للأهل والأصحاب والأقارب.

ثالثا: تأدية صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك في جماعة.

رابعا: تزيين المنازل بمن الخارج بأضواء وزينة العيد للاحتفال.

خامسا: شراء الأضاحي لذبحها بعد الانتهاء من تأدية صلاة العيد باليوم الأول.

سادسا: زيارة الأقارب والأصدقاء بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال في الساعات الأولى من حلول العيد.

سابعا: إرسال رسائل وبرقيات تهنئة عبر حسابات التواصل الاجتماعي وتبادلها بين الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب.

تحتفل الإمارات العربية المتحدة في ذلك العام بحلول عيد الأضحى المبارك وسطك مجموعة من التجهيزات والتحضيرات سوءا لاستقبال المصلين في المساجد وفي الساحات أو حتى لتعزيز الأمن والأمان في المناطق التي يزداد فيها المواطنين احتفالات بحلول عيد الأضحى المبارك مثل مدن الألعاب والملاهي والفنادق والكافيهات وغيرهم الكثير من المناطق الأخرى.