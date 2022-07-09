نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق توقيت صلاة العيد النهاردة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من ذي الحجة وذلك في كل سنة حيث إنه من الشهور الهجرية الأخيرة، ويأتي العيد بعد وقفة عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة ويستمر العيد لمدة ٤ أيام من اليوم العاشر حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وحسب الحسابات والاستطلاعات الفلكية الخاصة بهذا العام وبعد رؤية هلال زي الحجة سوف يكون يوم ٨ يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولذلك حرصنا على توضيح موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق بجميع مدنها.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق

تحتفل دولة العراق بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 أعاده الله علينا وعليكن باليمن والبركات، ويمكننا توضيح مواقيت الصلاة في مختلف مدن العراق من خلال الآتي:

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة بغداد في الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة البصرة في الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة دهوك في الساعة 5:24 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة سامراء في الساعة 5:27 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة الشطرة في الساعة 5:24 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة الرمادي في الساعة 5:31 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة زاخو في الساعة 5:25 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة تكريت في الساعة 5:27 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة السماوة في الساعة 5:28 صباحا.

موعد صلاة عي الأضحى 2022 في مدينة السليمانية في الساعة 5:18 صباحا.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 في العراق

لقد تم تحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في العراق بالقطاعات العامة والخاصة لتكون 6 أيام فقط، حيث سيتبدأ الإجازة من وقفة يوم عرفات الموافق يوم 8 يوليو 2022 حتى يوم 13 يوليو 2022، ومن الجدير بالذكر أن تلك الإجازة تجرب على جميع البنوك سواء المحلية أو الأجنبية وكذلك القطاعات الحكومية التابعة لدولة العراق، ومن الجدير بالذكر أن يوم 14 يوليو ستكون إجازة رسمية بمناسبة حلول ذكرى ثورة 14 يوليو فر العراق، وبذلك ستمتد الإجازة لمدة 7 أيام متواصلة ليعود المواطنين للعمل مرة أخرى في يوم 15 يوليو 2022.

تحتفل دولة العراق كل عام بحلول عيد الأضحى المبارك 2022 باعتباره من المناسبات الرسمية في الوطن العربي، ولذلك تم تطبيق إجازة على القطاع العام والخاص لتبدأ من يوم وقفة عرفات حتى نهاية يوم 14 يوليو 2022، وبذلك يكون قد حصل المواطنين على أسبوع كامل إجازة لحلول عيد الأضحى المبارك ولذكرى ثورة 14 يوليو في العراق.