موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية الساعة كم صلاة العيد اليوم Happy Eid

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المسلمين والمسلمات في جميع الدول العربية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يأتي عيد الأضحى في يوم ١٠ ذي الحجة بعد وقفة عرفات في اليوم التاسع، وذلك بعد أن تم رؤية الهلال والتأكد منه، وذلك من أجل تأدية صلاة عيد الأضحى ثم بعد ذلك يبدأ المسلمين في ذبح الأضحية الخاصة في عيد الأضحى المبارك، وبناء لى اقتراب موعد أول أيام العيد نوضح لكم اليوم موعد صلاة عيد الأضحى في جميع الدول العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية

موعد صلاة العيد في الإمارات (أبو ظبي) في الساعة 5:57 صباحا.

موعد صلاة العيد في الكويت في الساعة 5:17 صباحا.

موعد صلاة العيد في البحرين في الساعة 5:17 صباحا.

موعد صلاة العيد في الأردن في الساعة 5:14 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية ٢٠٢٢

سوف يأتي عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية في يوم السبت الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٢ وسوف تبدأ صلاة العيد في المملكة العربية السعودية على حسب المدن الموجودة بها وسوف تبدأ بين الساعة 5:14 صباحا و 6:05 صباحا على حسب المدينة، أما عن موعد صلاة عيد الأضحى في كل مدينة فهو:

في المدينة المنورة سوف تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:05 صباحا.

في مدينة مكة المكرمة سوف تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:04 صباحا.

في مدينة تبوك سوف تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:04 صباحا.

في مدينة الدمام سوف تبدأ صلاة العيد في الساعة 5:15 صباحا.

في مدينة جدة سوف تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:06.

وسوف تكون إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية لمدة ٩ أيام وذلك للقطاع العام أما القطاع الخاص فسوف تكون الإجازة لمدة ٤ أيام ولا يكون ذلك في العديد من المدن مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة وذلك بسبب التعاملات المادية مع الحجاج.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر ٢٠٢٢

يختلف موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث سوف تكون صلاة العيد في كل مدينة كالآتي:

في القاهرة سوف تكوت صلاة العيد في الساعة 5:26 صباحا.

في الإسكندرية سوف تكون صلاة العيد في الساعة 5:28 صباحا.

في بور سعيد سوف تكون صلاة العيد في الساعة 5:19 صباحا.

في الفيوم سوف تكون صلاة العيد في الساعة 5:29 صباحا.

في بني سويف سوف تكون صلاة العيد في الساعة 5:28 صباحا.

في أسيوط سوف تكوت صلاة العيد في الساعة 5:33 صباحا.

في أسوان سوف تكون صلاة العيد في الساعة 5:32 صباحا.

تحتفل جميع الدول العربية بموعهد حلول عيد الأضحة المبارك المنتظر أن تكون أول أيامه في يوم السبت الموافق 9 من يوليو 2022 والذي يوافق يوم 10 من ذي الحجة 1443هـ، ومن الجدير بالذكر أن في تلك الأيام المباركة سيقوم الحجاج بأداء مناسك الحج كما يتم في كل عام بأراضي المملكة، ومن الجدير بالذكر أن للعبادة والتقرب لله تعالى في تلك الأيام فضل كبير.