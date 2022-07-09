نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن الساعة كم صلاة العيد النهاردة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اليمن من الدول العربية الإسلامية التي تحتفل بشكل سنوي مع باقي الدول العربية بحلول عيد الأضحى المبارك، ومن الجدير بالذكر أن المملكة اليمنية تحرص وبكل جهودها على توفير كل ما يلزم من أجل راحة مواطنيها خلال تأديتهم الشعائر لصلاة العيد المبارك لعام 2022، ولهذا حرصنا من خلال مقالنا اليوم على توضيح مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 أعاده الله على جميع المسلمين بالبركة في دولة اليمن مع توضيح الموعد لكل مدينة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن

يمكننا توضيح لكم مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 لجميع مدن اليمن من خلال الآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة صنعاء في الساعة 5:38 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة البيضاء في الساعة 5:35 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة مأرب في الساعة 5:33 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة ذمار في الساعة 5:39 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة الشحر في الساعة 5:18 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة زبيد في الساعة 5:44 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة الغيضة في الساعة 5:05 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة ريدة في الساعة 5:37 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة سينون في الساعة 5:19 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة المكلا في الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة عدن في الساعة 5:39 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة حاديبو في الساعة 5:04 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة زنجبار في الساعة 5:37 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة الحزم في الساعة 5:34 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة بريم في الساعة 5:39 صباحا.

مظاهر عيد الأضحى في اليمن

يحرص اليمنين على الاحتفال لحلول موعد عيد الأضحى المبارك من خلال مبارزتهم بالسيف او تبادل الخطابات الشعرية، كما يوجد الكثير من المبارزات التي يتم عملها بالخيول العربية، ولكن من أشهر العادات للاحتفال بالأعياد هي تناول الشاي العربي في عزيمة أحد كبار العائلة بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، حيث نجتمع كل الأسر فبيت كبير العائلة من أجل الاحتفال بحلول العيد ومشاركة الجمل والعبارات الجميلة للتهنئة.

إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لا يقتصر على دول معينة، حيث تحتفل جميع الدول الإسلامية بحلول موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، حيث إنها مناسبة دينية ننتظرها في كل عام من أجل المباركة والحصول على فضل الدعاء وعبادة الله تعالى في تلك الأيام المباركة عسى أن يتقبل أعملانا ويغفر لنا خطايانا.