نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 “توقيت صلاة العيد” في السودان Happy Eid في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يأتي عيد الأضحى المبارك في دولة السودان في يوم السبت الموافق ١٠ ذي الحجة والموافق ٩ يوليو ٢٠٢٢، ولقد بدأت إجازة عيد الأضحى في المملكة من يوم الاثنين الموافق ٥ ذي الحجة والموافق ٤ يوليو وسوف تستمر الإجازة ليوم ١٥ ذو الحجة الموافق ١٤ يوليو، ومن الجدير بالذكر أن دولة السودان من الدول التي تحتوي على عدد كبير من المسلمين ولذلك كان من الهام توضيح موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان

تحتفل دولة السودان بحلول عيد الأضحى المبارك 2022، فهو من المناسبات الطيبة التي لها فضل كبير على المسلمين حيث يقوم فيها المسلمين بتأدية مناسك الحج من خلال زيارتهم إلى بيت الله الحرام بالسعودية، ولذلك حرصنا على توضيح مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في السودان من خلال الآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة الخرطوم في الساعة 5:48 صباحا.

إن اجازة عيد الأضحى المبارك بالسودان تبدأ من يوم 8 يوليو الموافق لوقفة عرفات حتى يوم 12 يوليو.

أما عن باقي العطل التي يمكن أن يحصل عليها المواطنين السودانيين خلال ذلك العام فهما (إجازة رأس السنة الهجرية بيوم 30 يوليو – إجازة المولد النبوي الشريف بيوم 8 أكتوبر).

فضل تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك

هناك الكثير من الأفضال التي تعود على المسلم أو المسلمة حين تأديتهم صلاة العيد، ويمكننا توضيح تلك الافضال من خلال الآتي:

إن تأدية صلاة العيد تمنح الشعور بالسعادة والبهجة والاطمئنان وتخلص النفس من الشعور بالضغوط.

تأدية صلاة العيد في الصباح تعمل على تطهير النفس وتخليصها من العديد من الذنوب.

إن لصلاة العيد فضل كبير عن المولى عز وجل فهو يجزي به عباده كما يشاء، ولذلك لتأديتها ثواب عظيم عند الله.

أداء صلاة العيد وسط الجماعة تشعر المؤمن أو المؤمنة بفضل التدين بدين الإسلام، حيث يشعرون في ذلك الوقت بقوتهم وراحتهم.

مشاركة الأجزاء المبهجة مع الأهل والأصدقاء والأحباب من خلال مشاركتهم الصلاة في صباح أول أيام العيد.

تعلم الإنسان معنى الوحدة وأهم رسوخ العقيدة والدين والإيمان في نفس المسلم، بالإضافة إلى هداية النفس وتخلصها من غرورها والبعد عن الله عز وجل.

إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أفضل وأجمل الاحتفالات التي يمكننا أن نشعر بها على مدار العام، حيث نشهد في تلك الأيام المباركة تأدية الحجاج لمناسك الحج ولذلك يقوم الكثير من الأشخاص بالدعاء لله تعالى من أجل التقرب منه ورغبة في الحصول على مغفرته، ولهذا علينا بذكر الله طوال تلك الأيام وفي كل وقت.