نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض قوية ب 1/2 السعر على من أسواق Panda بمناسبة عيد الأضحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة للأسبوع الثالث على التوالي وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم أسواق panda وHyper Panda عروض مميزة وبنصف السعر، كما تقدم عروض الصيف المتنوعة مثل المرطبات بتشكيلات مختلفة، العصائر اللذيذة، وعروض مختلفة على اللحوم ومشتاقات اللحوم المجمدة، الدواجن ومشتملاتها المبرده، كما توفر أحتياجتكم من الخضروات والفاكهة الطازجة، وتوفر لكم أكبر مهرجان للتوابل لزوم الشواء وأعداده أكلات العيد، وتوفر عروض خاصة حصرية لأعضاء، العرض متوفر لمدة أسبوع كامل بجميع فروع أسواق panda و Hyper Panda أو حتى نفاد الكمية المعروضة. عروض قوية ب 1/2 السعر على من أسواق Panda بمناسبة عيد الأضحي عروض خاصه حصرية للأعضاء شبيهة جبنة كريم قابلة للدهن المراعي وزن الحبة 500 جرام، بسعر 32.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي وزن العلبة 900 جرام بسعر 47.75 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

أرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس 10 كيلو، بسعر 56.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

كيس صدور دجاج مجمد طري من سيارا بوزن 2 كيلو بسعر 46.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

دجاج دو مجمد بوزن 1.2 جرام، بسعر 18.50 ريال بدلاً من 21.50 ريال. قسم اللحوم المستوردة والدجاج المجمد من أسواق بنده مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

نقائق بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

أفخاد دجاج كاملة اليوم بوزن 900 جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 21.50 ريال.

طبق دجاج التنمية ٣ قطع × 700 جرام، بسعر 39.50 ريال بدلاً من 43.75 ريال.

كيس دجاج متبل حراق / تندوري للتنمية بسعر 13.50 ريال بدلاً من 17.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق panda مرتديلا بقري متنوعة سادة / بالزيتون / الفلفل حلواني أخوان، سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

مرتديلا دجاج بالزيتون حلواني أخوان، سعر الكيلو 46.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

مخلل مشكل وزيتون، سعر الكيلو 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

صدور ديك رومي مدخن من سنيور، سعر الكيلو 69.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

جبنة بيضاء البقرات الثلاث سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

جبنة عكاوي أسترا، سعر الكيلو 36.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال.

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