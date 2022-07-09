نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل … موعد صلاة عيد الاضحى 2022 فى العراق فلكياً وفقاً للتقويم الهجري في بغداد وصلاح الدين وكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى 2022 فى العراق فلكياً وفقاً للتقويم الهجري الذي يدور حوله التساؤلات من قبل سكان البصرة وبغداد وجميع المحافظات العراقية، حيث حسب السنة يحرص دائماً جميع المسلمين حول العالم على أداء صلاة عيد الاضحى المبارك فى مواعيدها داخل المساجد، لذا نتعرف الان موعد رفع صلاة عيد الاضحي فى جميع المدن العراقية

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في العراق

يحل على الامة العربية والاسلامية بمشيئة الله اول ايام عيد الاضحى المبارك فى يوم 10 ذي الحجة الذي يوافق اليوم الذي يوافق بالتاريخ الميلادي 9 يوليو، لتبدأ مع حلول هذا الموعد جميع المواطنين وكذلك الوافدين على العراق بالاستعداد بشغف كبير بالاستمتاع بأجواء عيد الاضحي المبارك المميزة والخاصة على كل اسرة عراقية والتي تعد من أهم مظاهرها هي أداء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد أو الاستمتاع بأجواء بهجة العيد من خلال زيارة الأقارب أو التجمع داخل المنتزهات خلال الاربعة أيام، إلا ان لصلاة العيد شعائر خاصة وروحانية خاصة حيث بدأ البحث يتزايد فى كل المواقع ومنصات التواصل وراء التعرف على توقيتها وفقاً توقيت كل مدينة عراقية، حيث ما يتم رفع صلاة العيد مع شروق شمس أول أيام عيد الاضحى لذا قد تختلف مواعيد صلاة العيد فى كل محافظة عن التانية

مواعيد صلاة عيد الاضحى فى العراق

صلاة عيد الاضحي المبارك ستنطلق شعائرها بمشيئة الله فى بغداد عند الخامسة و 27 دقيقة وذلك فى مختلف الساحات ومختلف المساجد العراقية بعدما سمحت الحكومة العراقية على اقامة صلاة العيد داخل المساجد هذا وقد يختلف هذا الموعد عن باقي المحافظات العراقية لنعرض جدول مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك عبر النقاط التالية:-