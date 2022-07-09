نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في سوريا لجميع المحافظات توقيت صلاة العيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في سوريا ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في كافة محافظات ومدن سوريا، حيث ينتظر كل مسلم في سوريا توقيت صلاة عيد الأضحى لأداء الصلاة وحضور الأجواء الرائعة التي تجمع المسلمين مع بعضهم والاستمتاع الي تكبيرات العيد ويوافق اليوم 9 يوليو 2022 أول يوم عيد اضحي مبارك في سوريا.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في سوريا

في السطور التالية نعرض لكم جدول موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1443 في سوريا في جميع المحافظات:

محافظة دمشق: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في تمام الساعة 5:52 صباحا.

محافظة درعا: توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 الساعة 5:55 صباحا.

محافظة حلب: وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في تمام الساعة 5:42 صباحا.

محافظة حمص: تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:47 صباحا.

محافظة إدلب: توقيت صلاة عيد الفطر 2022 تقام الساعة 5:45 صباحا.

محافظة حماه: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة 5:46 صباحا.

محافظة الرقة: توقيت صلاة العيد الساعة 5:35 صباحا.

محافظة السويداء: موعد صلاة عيد الأضحى 2022 الساعة 5:53 صباحا.

محافظة اللاذقية: تقام صلاة عيد الأضحى 1443 في تمام الساعة 5:49 صباحا.

محافظة الحسكة: موعد صلاة عيد الأضحى الساعة 5:27 صباحا.

محافظة دير الزور: تقام الصلاة في تمام الساعة 5:32 صباحا.

موعد وقت صلاة عيد الاضحى 2022 في سوريا

لم يتبقى سوي ساعات قليلة علي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في سوريا، وبداية من الساعة الثانية عشر صباحا سيتبقى نحو 6 ساعات علي صلاة العيد بحسب الموعد الرسمي لصلاة عيد الأضحى المبارك، وفي ختام هذا المقال نكون قد وفرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا ومواقيت الصلاة داخل جميع المحافظات.