نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 80% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم المملكة العربية السعودية، هايبر العثيم يكون من إحدى السلاسل التجارية الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يكون متوفر به الكثير من الأقسام والأصناف والمنتجات، وذلك حتى يتم تلبية كل احتياجات العملاء التي يطلبونها و يحتاجون لها ومن إحدى هذه الأصناف هي، السوبر ماركت ومستلزمات الأطفال والمنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة والمأكولات وغيرها من السلع التي يريدها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
يكون سوق العثيم من أحسن الأسواق الشهيرة التي تقوم بتقديم ومنح الكثير من العروض والخصومات المذهلة والرائعة بالشكل المستمر طول السنة ومن هذه المنتجات الغذائية والغير غذائية هي، المنظفات والمجمدات ومستلزمات العناية الشخصية والمأكولات والأسماك واللحوم الطازجة وكل ما يتواجد في الهايبر، حيث أن هايبر العثيم يعد من أشهر وأنجح الأسواق الكبيرة في المملكة العربية السعودية التي تقوم بعرض أقوى وأكبر العروض والخصومات التي يحتاجها العديد من الأشخاص في السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- القشطة من النوع مانا مقدار 155 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 23.75 ريال سعودي.
- صابون البودر الأوتوماتيك من النوع تايد مقدار 2.25 كيلو جرام يكون بسعر 18.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- الجبن الكريمي الكاسات من النوع نادك مقدار 900 جرام يكون سعرها 16.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 160 جرام من العجينة سبرينج رول نوعها الوليمة يكون سعرها 3.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- 800 جرام من رقائق بف بيستري من النوع السنبلة يكون بسعر 14.25 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- باميا اكسترا من النوع السنبلة مقدار 400 جرام تكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج من النوع السنبلة مقدار 750 جرام سعرها يكون 29.95 بدلًا من 39.50 ريال سعودي.
- فاصوليا الخضراء من النوع السنبلة مقدار 800 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 800 جرام من البازلاء من النوع السنبلة سعرها يكون 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- البازلاء والجزر مقدار 800 جرام من النوع السنبلة تكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- عسل الشفاء من الغابة السوداء مقدار 500 جرام تكون بسعر 64.95 بدلًا من 95.95 ريال سعود.
- كيلو جرام من عسل الشفاء الطبيعي يكون بسعر 49.95 بدلًا من 75.95 ريال سعودي.
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