نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده عيد الأضحى أقوى الخصومات ولمدة 4 أيام فقط خصم يصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده لهذا الأسبوع مميزة جدا وخصوصا مع دخول عيد الأضحى المبارك، ويتسارع العديد من الأشخاص للذهاب وشراء متطلبات المنزل وكل ما يحتاجونه، وخاصة وأنهم يحتاجون إلى عروض مميزة، وفي مصر قدم متجر بنده عروض عيد الأضحى بشكل مميز، الأمر الذي جعل المتجر يتهافت عليه الزائرين بشكل كبير من أجل التمتع بهذه العروض وتخفيف العبء عليهم، وخاصة وأن العيد يشهد زيارات كثيرة من الأهل والأصدقاء، وقد شملت هذه التخفيضات المواد الغذائية ومنتجات الألبان والمنظفات وغيرهما.

عروض بنده اليوم ومفاجأة تنزيلات الصيف على الأغذية واللحوم تصل ل 60%

عروض بنده على اللحوم

عروض بنده تبدأ من يوم 29 يونيو حتى يوم 18 يوليو 2022 وهي عروض عيد الأضحى المبارك، وقد تمثلت التخفيضات والخصومات كالتالي:

سعر كيلو كندوز لحم كتف 164.95 جنيه بدلا من 148.95 جنيه.

سعر فخده ضاني 1 كيلو جرام ب 189.95 جنيه بدلا من 194.95 جنيه.

أما سعر كيلو كتف ضاني ب 182.95 جنيه بدلا من 189.95 جنيه.

أما سعر كيلو كتف ضاني ب 182.95 جنيه بدلا من 189.95 جنيه. سعر كيلو الرقبة ضانى ب 178.95 جنيه.

أما عن سعر كندوز وش فخده ب 194.95 بدلا من 204.95 جنيه.

وسعر كندوز موزة بلدي ب 189.95 جنيه بدلا من 204.95 جنيه.

خصومات بنده على المواد الغذائية

كما أنه من ضمن الخصومات على كل المنتجات الغذائية هي المنتجات التالية: