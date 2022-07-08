شوف أقوى عروض المكيفات والشاشات والغسالات بمناسبة تخفيضات العيد في هايبر لولو

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عمر شويل - جدة أقوى عروض المكيفات والشاشات والغسالات بمناسبة تخفيضات العيد في هايبر لولو، تتوفر عروض مذهلة على الغسالات، البوتاجازات، مواقد الغاز، المكيفات، أجهزة الفريزر و الشاشات الذكية، حيث يتوفر ال جي غسالة تحميل علوي سعة 14 كجم بسعر 3499 ريال بدلاً من 5349 ريال خصم 35%، يتوفر ال جي غسالة تحميل أمامي رطب وجاف سعة 21/12 كجم بسعر 8999 ريال بدلاً من 19699 ريال خصم 54% ضمن عروض العيد في هايبر لولو.
أقوى عروض المكيفات و الشاشات هايبر لولو
يتوفر سوبر جنرال مكيف سبليت 18000 وحدة بارد بسعر 2099 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك جري مبرد الهواء سعة 20 لتر بسعر 699 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض المكيفات هايبر لولو سوبر جنرال مكيف شباك بارد 1.5 طن بسعر 1399 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 22%، يتوفر ميديا مكيف هواء محمول 1 طن بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 26%.
عروض عيد الأضحى في هايبر لولو
يتوفر جري مبرد هواء سعة 60 لتر بسعر 999 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض العيد في هايبر لولو ايكون فريزر أفقي سعة 200 لتر بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو ال جي غسالة تحميل أمامي غسيل/ تجفيف سعة 6/9 كجم بسعر 3699 ريال بدلاً من 6349 ريال خصم 42%، يتوفر كاندي غسالة ملابس بفتحة أمامية ونشافة سعة 5/8 كجم بسعر 1849 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 38%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو
يتوفر ضمن عروض الغسالات هايبر لولو ال جي غسالة تحميل علوي سعة 16 كجم بسعر 4199 ريال بدلاً من 6799 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك سوبر جنرال غسالة تعبئة علوية سعة 7 كجم بسعر 999 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 38%، يتوفر هاس بوتاجاز 4 مواقد بحجم 55*55 سم بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 29%، يتوفر إيكون موقد غاز ستانلس إستيل شعلة واحدة بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 39%.
عروض هايبر لولو على الشاشات
يتوفر إيكون تلفزيون ليد 32 بوصة بسعر 349 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو شاشة ال جي 50 بوصة يو إتش دي بسعر 2499 ريال بدلاً من 4549 ريال خصم 45%، يتوفر سكاي وورث تلفزيون عالي الدقة ال اي دي 32 بوصة بسعر 499 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 44%، يتوفر باناسونيك تلفزيون 65 بوصة بدقة 4K أندرويد سمارت بسعر 3699 ريال بدلاً من 6699 ريال خصم 45% ضمن عروض العيد في هايبر لولو.
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